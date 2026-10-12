Jeremy Allen White e Zac Efron in questo film su Prime Video da una storia vera che ti spezzerà il cuore

Pubblicazione: 12 ottobre alle 17:00

C'è un momento, all'inizio di The Iron Claw (disponibile su Prime Video), in cui capisci che non stai per vedere un semplice film sul wrestling. Lo sguardo di Zac Efron, carico di una vulnerabilità mai vista prima nella sua carriera, ti aggancia e non ti lascia più. Scritto e diretto da Sean Durkin, questo biopic racconta la storia vera della famiglia Von Erich, una dinastia del wrestling professionistico texano degli anni Ottanta segnata da una serie di tragedie che sembrano quasi incredibili nella loro crudeltà. Eppure è tutto vero, e il film lo racconta con una sensibilità rara, benedetto dalla collaborazione di Kevin Von Erich, l'unico sopravvissuto. Non serve essere appassionati di wrestling per restare incollati allo schermo. The Iron Claw è innanzitutto un dramma familiare, una meditazione sul peso delle aspettative paterne, sul legame tra fratelli e su cosa significhi affrontare perdite devastanti una dopo l'altra.

Il ring diventa solo la metafora di un'arena ben più crudele: quella della vita sotto lo sguardo severo di un padre che antepone la gloria familiare a tutto il resto.. Fritz è un ex wrestler che proietta sui figli le proprie ambizioni non realizzate, spingendoli verso il professionismo con una durezza che rasenta la crudeltà emotiva. McCallany costruisce un personaggio sfaccettato: non un mostro, ma un uomo incapace di esprimere affetto se non attraverso il successo sportivo, che crede sinceramente di fare il bene della famiglia mentre in realtà la distrugge dall'interno.

L'attore ha lavorato duramente per costruire una massa muscolare impressionante che rende credibile il suo ruolo di wrestler professionista, ma è la sua performance emotiva a lasciare davvero il segno. Kevin è il figlio che cerca disperatamente l'approvazione paterna, che si carica sulle spalle il peso della famiglia, che protegge i fratelli minori con tenerezza mentre si consuma nel tentativo di vincere la cintura di campione del mondo NWA. Efron riesce a comunicare tutto questo anche senza parole, attraverso la postura del corpo, lo sguardo che cambia quando interagisce con il padre rispetto a quando sta con i fratelli, quel modo di trattenere la rabbia e la frustrazione che diventa quasi fisicamente doloroso da guardare.

Accanto a lui, Jeremy Allen White – già amatissimo per il suo ruolo in The Bear – porta sullo schermo un Kerry Von Erich tormentato dal senso del dovere familiare. La sua è una performance intensa e stratificata, che mostra le crepe dietro la facciata del fratello bello e carismatico. Harris Dickinson interpreta David con una dolcezza malinconica che rende la sua parte di storia particolarmente straziante, mentre Stanley Simons dona a Mike, il fratello più giovane e sensibile, una fragilità che ti entra dentro. Lily James, nei panni di Pam, la moglie di Kevin, offre una presenza luminosa e genuina, un'àncora di normalità e amore incondizionato in mezzo al caos emotivo della famiglia Von Erich.



