Joaquin Phoenix filosofo ubriaco: perché questo film di Woody Allen su Netflix divide ancora il pubblico

Pubblicazione: 06 settembre alle 19:00

Dopo oltre mezzo secolo di cinema, Woody Allen continua imperterrito la sua marcia creativa con un film all'anno, una disciplina che mantiene dagli anni Ottanta con la costanza di un orologio svizzero. Irrational Man, uscito nel 2015 e disponibile su Netflix, rappresenta una delle sue opere più peculiari degli ultimi anni, un esperimento che divide critica e pubblico proprio per la sua natura sfuggente, difficile da incasellare nei generi tradizionali. Il professor Abe Lucas, interpretato da un Joaquin Phoenix in stato di grazia, arriva al fittizio Braylin College nel Rhode Island. L'estetica del campus sembra uscita direttamente da un catalogo J. Crew, un'ambientazione patinata e irraggiungibile per la classe media, ma questo tipo di escapismo ha sempre servito bene la filmografia di Allen, conferendo alle sue storie una qualità quasi onirica, sospesa tra realtà e aspirazione.





Lucas è un professore di filosofia cinico e alcolizzato, con una mente brillante sprecata nel narcisismo più sfrontato. Eppure, c'è qualcosa di magnetico nel modo in cui tracanna dal suo flask mentre passeggia nel campus universitario.. La dinamica tra i due protagonisti è classicamente alleniana, ma rappresenta anche uno dei punti più controversi del film. Jill è semplicemente stanca del suo fidanzato Roy, interpretato da Jamie Blackley, un ragazzo benestante che diventa comprensibilmente nervoso quando la sua ragazza sviluppa un'infatuazione per il professore di mezza età.. Lucas trova improvvisamente un senso nella vita quando decide di commettere un crimine contro un giudice corrotto, dopo aver origliato per caso la storia di un'ingiustizia perpetrata da questo magistrato ai danni di una sconosciuta.. Phoenix porta sullo schermo l'ennesimo personaggio assurdo della sua carriera, confermandosi uno dei pochi attori drammatici capaci di calibrare le proprie performance verso il registro comico senza che il pubblico nemmeno percepisca il cambiamento di registro. La sua capacità di incarnare contraddizioni viventi è ciò che rende Lucas credibile nonostante l'assurdità delle sue scelte.

Il problema principale di Irrational Man è proprio la sua identità sfuggente. Non è una commedia, non è un dramma, non è nemmeno un dramedy nel senso convenzionale del termine. Esiste in uno spazio tutto suo, che richiama i lavori più provocatori e filosoficamente densi di Allen come Crimini e misfatti o Match Point. Possiede l'alchimia delle sue opere precedenti, quella capacità di mescolare questioni esistenziali profonde con situazioni narrative intriganti. I personaggi risultano però irregolari, specialmente Emma Stone che, pur essendo un'attrice di talento, fatica con alcuni dialoghi alleniani che sulla sua bocca suonano un po' forzati. È interessante notare come, quando si parla di un film di Woody Allen, ci si ritrovi inevitabilmente a confrontarlo con i suoi anni d'oro come cineasta. Allen stesso non si è mai curato delle recensioni, un atteggiamento che rende il suo lavoro romantico o cinico a seconda della prospettiva da cui si osserva.



