Justice Smith ed Elle Fanning ti spezzeranno il cuore, in questo toccante film adolescenziale su Netflix

Pubblicazione: 06 settembre alle 17:00

Netflix ha imparato bene la lezione. Dopo il successo planetario di Colpa delle stelle e di tutti quei teen drama lacrimogeni che hanno fatto incassare miliardi, la piattaforma sapeva di avere tra le mani una potenziale miniera d'oro con All The Bright Places - Raccontami di un giorno perfetto. Ma qui c'è qualcosa di diverso, qualcosa che va oltre la semplice formula del "bel ragazzo incontra bella ragazza e uno dei due ha i giorni contati". Il regista Brett Haley, già apprezzato per Hearts Beat Loud e The Hero, porta sullo schermo l'adattamento del romanzo young adult bestseller di Jennifer Niven con una sensibilità che raramente si vede in questo genere. La storia parte da un ponte. Theodore Finch, interpretato da Justice Smith, sta facendo jogging quando nota Violet Markey, la Elle Fanning più vulnerabile che abbiate mai visto, in piedi sul parapetto. Non servono parole per capire cosa sta passando per la testa della ragazza, ancora devastata dalla morte della sorella avvenuta un anno prima.

. Perché anche Finch sta lottando. La sua camera è tappezzata di Post-it colorati, ognuno contenente un motivo per restare vivo. Il film non gli appiccica addosso un'etichetta diagnostica precisa, ma i segni di una depressione bipolare sono evidenti: comportamento erratico, distruzione improvvisa, assenze prolungate da scuola che gli sono valse il soprannome di "freak".. Il catalizzatore della loro relazione arriva sotto forma di un compito di geografia: catalogare luoghi meravigliosi e fuori dai percorsi turistici dell'Indiana. Sì, avete capito bene, l'Indiana. Non esattamente la location più glamour per un romance, ma è proprio questo il punto.

Finch e Violet visitano il punto più alto dello stato, un roller-coaster costruito in un cortile privato, un albero ricoperto di scarpe, un muro dove chiunque può scrivere col gesso. Sono luoghi che diventano metafore: piccole meraviglie nascoste in mezzo alla pianura, proprio come la luce che entrambi cercano di trovare nel buio delle loro vite. Ciò che distingue All The Bright Places dalla massa di teen drama Netflix è la sua rifiuto categorico delle soluzioni facili. I personaggi non dicono sempre la cosa giusta al momento giusto. Finch non si rende conto che spaventare a morte Violet potrebbe non essere l'idea migliore, considerato che ha già visto morire sua sorella. Violet non coinvolge il padre preoccupato (un Luke Wilson sottoutilizzato ma efficace) quando dovrebbe. Finch non si apre completamente con il suo consulente scolastico, interpretato da un Keegan-Michael Key insolitamente sobrio, né con la sorella maggiore che cerca disperatamente di aiutarlo.

Sono imperfezioni narrative che danno respiro al film, che lo salvano dal territorio dello special televisivo educativo. La sceneggiatrice Jennifer Niven, affiancata da Liz Hannah, ha avuto il coraggio di mantenere l'ambiguità e la complessità del suo romanzo originale. Il progetto di geografia diventa una metafora stratificata: non si tratta solo di esplorare l'Indiana, ma di mappare le fonti del dolore, di illuminare gli angoli bui dell'anima. Ed è qui che il film compie la sua mossa più coraggiosa: rifiuta l'idea tossica che due persone rotte possano "aggiustarsi" a vicenda. L'affetto di Finch incoraggia Violet a riabbracciare la vita, la presenza di lei gli fornisce un ancoraggio alla realtà. Ma mentre uno dei due riesce a risalire verso la luce, l'altro sprofonda in un abisso più oscuro. Non tutti hanno le stesse capacità di guarigione, e il film lo mostra senza giudizio, solo con dolorosa onestà.



