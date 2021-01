si conferma, una volta ancora, come “uno di noi”.

La star ha pubblicato online qualche istante fa uno scatto che testimonia il prosieguo della sua campagna a Dungeons & Dragons. La foto è relativa a una sessione fatta, dato il contesto pandemico, via Zoom in compagnia dell’abituale party di Joe Manganiello, una compagnia composta, fra gli altri, da Vince Vaughn e Tom Morello, il celebre cantautore e polistrumentista (anche laureato con lode ad Harvard in Scienze politiche nel 1986) noto per essere il chitarrista dei Rage Against the Machine, dei Street Sweeper Social Club e, in passato, anche degli Audioslave.

Potete ammirare la fotografia qua sotto:

Proprio Vince Vaughn aveva raccontato, qualche settimana fa a margine della promozione stampa di Freaky, di essere tornato a giocare a Dungeons & Dragons proprio grazie a Joe Manganiello.

L’attore aveva spiegato durante una ospitata allo show di Ellen:

Non è una cosa che viene portata spesso alla luce del sole, Ellen, ma è proprio uno strano fenomeno. Quando ero più giovane, c’era questo ragazzo più grande nel quartiere che giocava a Dungeons & Dragons e, così, anche io iniziai a giocarci divertendomi tantissimo, ma, a quei tempi, non era una roba mainstream come oggi. Non c’erano ragazze interessate né, tantomeno, entusiaste all’idea di giocare a Dungeons & Dragons. Sofia vergara, la moglie di Joe Manganiello, non ha problemi con l’hobby del marito e ora c’è questo strano mondo in cui lui, nerboruto e muscoloso, gioca a D&D e lei, che è adorabile, accetta il fatto che a lui piaccia e mi pare un periodo straordinario. È stato divertente durante la quarantena perché siamo riusciti a giocare via computer e abbiamo trascorso così il tempo.

Restando in tema di dragoni, dungeon e dadini, a metà dicembre abbiamo appreso che Chris Pine è stata la prima star a entrare a far parte del cast del film di Dungeons & Dragons che verrà realizzato dalla Paramount e dalla Hasbro tramite l’etichetta Entertainment One. Al momento non si conoscono i dettagli della parte che gli è stata affidata.

Se volete fare un tour del fantastico “dungeon” dove Joe Manganiello è solito accogliere il suo party quando non ci sono delle pandemie di mezzo, potete farlo grazie al video a seguire:

