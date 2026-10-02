John Cusack e Ray Liotta intrappolati con un serial killer in questo thriller su Prime Video

Pubblicazione: 02 ottobre alle 15:00

Ci sono film che trasformano una location claustrofobica in un personaggio a sé stante. Identità, thriller psicologico del 2003 diretto da James Mangold su Prime Video, è esattamente questo tipo di esperienza cinematografica: novanta minuti di tensione crescente, ambientati in un motel sperduto nel deserto del Nevada, dove una tempesta violenta costringe dieci perfetti sconosciuti a condividere lo stesso rifugio. E dove, uno dopo l'altro, iniziano a morire. La premessa ricorda i classici del giallo alla Agatha Christie, quel senso di isolamento totale dove il killer non può che essere uno dei presenti. Ma Mangold, che si farà poi conoscere per pellicole come Walk the Line e Logan, costruisce qualcosa di più stratificato, un meccanismo narrativo che gioca con lo spettatore fino all'ultimo fotogramma.





. Al suo fianco Ray Liotta interpreta Rhodes, un poliziotto che sta trasportando un detenuto pericoloso. Poi c'è Amanda Peet nel ruolo di Paris, una prostituta in fuga dalla propria vita, John Hawkes come Larry, un gestore di motel nervoso e sospetto, e Alfred Molina che veste i panni del dottor Malick.. Un'ex star televisiva ormai in declino, una coppia di freschi sposi, genitori con un bambino piccolo il cui matrimonio sta naufragando, un manager agitato. Tutti bloccati dalla furia degli elementi, tutti testimoni involontari di una catena di omicidi che sembra seguire una logica precisa, quasi rituale.La trama si sviluppa su due binari paralleli.. Due linee narrative che sembrano distanti anni luce, separate da geografie e contesti completamente diversi. Ma è proprio nel modo in cui questi due percorsi si intrecciano che Identità rivela la sua natura di thriller cerebrale, dove nulla è come appare. James Mangold costruisce un'atmosfera opprimente fin dalle prime scene.. La fotografia enfatizza il senso di prigionia, gli spazi chiusi diventano gabbie mentali prima ancora che fisiche.

John Cusack, volto perfetto per ruoli psicologicamente complessi, porta sullo schermo un personaggio che deve fare i conti con la paura, la razionalità che vacilla, la necessità di mantenere il controllo quando ogni certezza crolla. È un attore che ha fatto di questi territori instabili la sua specialità: basti pensare al suo scrittore tormentato in 1408, alle prese con entità soprannaturali e dipendenze personali, oppure al protagonista di Cell, tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King, dove la realtà si disgrega pagina dopo pagina. Il film gioca con gli archetipi del thriller, ma li sovverte continuamente. Ogni personaggio potrebbe essere il colpevole, ogni dettaglio potrebbe essere un indizio o una falsa pista. Le morti si susseguono con una precisione chirurgica, e i sopravvissuti devono confrontarsi non solo con la minaccia esterna, ma con i propri demoni interiori, con segreti che emergono sotto la pressione del terrore.





Chi cerca un film che sappia tenere in scacco fino all'ultima inquadratura, che giochi con le aspettative senza mai tradire la coerenza interna della storia, troverà in Identità un'esperienza cinematografica memorabile.. La domanda non è solo "chi è", ma soprattutto "perché"? E quando la risposta arriva, niente sarà più come prima.