John Malkovich e Cameron Monaghan lottano contro una trappola letale, in questo thriller su Prime Video

Pubblicazione: 30 giugno alle 20:00

Chris Decker ha tutto quello che un uomo potrebbe desiderare: ricchezza, fascino, una vita agiata che scorre senza intoppi. Almeno fino a quando il suo matrimonio, durato anni, non si sgretola definitivamente. È in questo momento di vulnerabilità che incontra Sky, una donna bellissima e misteriosa che sembra riaccendere quella passione che credeva perduta per sempre. L'attrazione è immediata, travolgente, il tipo di connessione che ti fa dimenticare le ferite recenti e ti proietta verso un futuro diverso.



Shattered - L'inganno è un thriller del 2022 diretto da Luis Prieto, filmmaker spagnolo noto per la sua capacità di costruire tensione claustrofobica e atmosfere cupe. Il cast riunisce volti noti e talenti emergenti: Cameron Monaghan, conosciuto dal pubblico per i suoi ruoli in Shameless e Gotham, interpreta Chris Decker con quella fragilità mascherata da sicurezza che il personaggio richiede. Al suo fianco, la giovane Lilly Krug presta il volto all'enigmatica Sky, il fulcro attorno al quale ruota l'intera vicenda.



Ma la pellicola può contare anche su nomi di peso come John Malkovich, attore dall'aura inconfondibile capace di elevare qualsiasi produzione con la sua sola presenza, Frank Grillo, volto conosciuto dell'action e del thriller americano che qui interpreta Sebastian, e la modella e attrice russa Sasha Luss nel ruolo di Jamie. Un ensemble calibrato per mantenere alta la tensione per tutti i 93 minuti di durata.

In Italia, Shattered - L'inganno è disponibile su Prime Video. Il film si inserisce in quel filone di thriller psicologici dove la casa, tradizionalmente luogo di sicurezza e intimità, si trasforma in una trappola mortale. La vulnerabilità fisica di Chris, costretto all'immobilità dall'infortunio, diventa metafora di una vulnerabilità emotiva più profonda: quella di un uomo che ha appena attraversato la fine di un matrimonio e si è affidato troppo in fretta a qualcuno che non conosceva davvero.



Shattered - L'inganno non reinventa il genere, ma lo padroneggia con competenza, offrendo novanta minuti di tensione sostenuta, colpi di scena e quella dose di paranoia domestica che funziona sempre quando è ben orchestrata. Un thriller che ci ricorda quanto possa essere pericoloso aprire la porta di casa, e del proprio cuore, a qualcuno di cui non conosciamo veramente il passato.