Rapire il figlio per non perdere la famiglia: un conflitto culturale in questo thriller su Prime Video

Pubblicazione: 30 giugno alle 14:39

Cosa può spingere un uomo di fede, cresciuto nei valori della non violenza e della comunità, a infrangere la legge e mettere a rischio tutto ciò che ha? Nuove radici (Amish Abduction), thriller canadese del 2019 su Prime Video, diretto da Ali Liebert, esplora proprio questo territorio oscuro dove disperazione paterna e scontro culturale si intrecciano in una spirale drammatica senza via d'uscita. La storia ruota attorno a Jacob Baker, interpretato da Steve Byers, un padre Amish che ha scelto di abbandonare la vita tradizionale della sua comunità per abbracciare il mondo moderno. Una decisione che non è solo geografica o stilistica, ma esistenziale: Jacob vuole che suo figlio Caleb, il giovane Liam Hughes, cresca conoscendo entrambi i mondi, senza le limitazioni che lui stesso ha sentito come gabbie invisibili.



Ma il destino ha altri piani. Un incidente mortale che coinvolge un contadino arrogante cambia tutto. Annie Baker, la madre del ragazzo interpretata da Sara Canning, riporta Caleb a casa e ottiene la custodia legale. Per Jacob, che aveva investito ogni speranza in quel progetto di vita alternativa, è un colpo devastante. Non si tratta solo di perdere il figlio: significa veder crollare l'intera impalcatura di scelte coraggiose che aveva costruito, tornare indietro non solo fisicamente ma anche simbolicamente.



Disperato, Jacob si trova di fronte a un bivio morale. Da un lato la legge americana, con le sue sentenze definitive e i suoi tribunali rappresentati dalla giudice Lebowitz di Marci T. House. Dall'altro, l'istinto primordiale di un padre che non può accettare di essere separato dalla sua famiglia. Le scelte difficili che è costretto a compiere non sono quelle di un criminale, ma di un uomo che ha già perso tutto e non ha più nulla da perdere se non il legame con suo figlio. Il film, prodotto in Canada nel 2019, appartiene a quella categoria di thriller psicologici pensati per la televisione che sanno costruire tensione attraverso dilemmi morali e progressioni emotive.

Nuove radici non è un film che cerca lo scandalo facile o la demonizzazione di una parte. Non presenta gli Amish come fanatici retrogradi né il mondo moderno come paradiso di libertà. Entrambi i contesti hanno le loro ombre, le loro rigidità, le loro forme di oppressione. Il film rappresenta un esempio interessante di come il genere thriller possa essere utilizzato non solo per intrattenere, ma anche per esplorare fratture sociali e culturali reali.



Nuove radici funziona perché riesce a trasformare un fatto di cronaca potenzialmente sensazionalistico in un dramma intimo che interroga lo spettatore sulle proprie certezze morali. Dove finisce il diritto di un genitore e dove inizia quello di un bambino? Può la disperazione giustificare scelte illegali? E soprattutto: esiste davvero un modo giusto di crescere un figlio (o c'è bisogno di un esame per essere genitori, come in questo film), o siamo tutti semplicemente prigionieri delle nostre radici, vecchie o nuove che siano?