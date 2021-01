L’ultima volta che abbiamo sentito parlare di, nuovo capitolo della popolare saga action con Keanu Reeves, era agosto. Si trattava di un aggiornamento arrivato dall’amministratore delegato della LionsgateL’executive dello studio aveva spiegato che le previsioni erano quelle di girare John Wick 4 e 5 in contemporanea.

Ora, grazie a un’intervista con Ian McShane pubblicata da Collider, durante la promozione stampa della serie TV Starz “American Gods” (ECCO LA NOSTRA SCHEDA), sono arrivate anche delle indiscrezioni di massima su quando potrebbe partire la lavorazione del, o dei, film.

Keanu Reeves ed io ci siamo scambiati gli auguri di buon anno nuovo e gli ho detto “Speriamo di vederci quest’anno”. So che stanno scrivendo il film e che sperano di girarlo quest’anno. So che avevano detto di voler girare insieme il 4 e il 5 ma chi lo sa? Gli studios hollywoodiani annunciano ogni sorta di roba. Senza dubbio, a un certo punto dell’anno, faremo John Wick 4.

Nello specifico, le dichiarazioni del boss della Lionsgate recitavano:

Siamo impegnati a preparare la sceneggiatura dei due prossimi capitoli del nostro franchise di Jon Wick, il quarto film uscirà nel fine-settimana del Memorial Day 2022. Speriamo di girare sia il quarto che il quinto in contemporanea quando Keanu sarà libero a inizio anno prossimo.

l franchise d’azione con Keanu Reeves è diventato un successo globale con tre capitoli che hanno ottenuto quasi 600 milioni di dollari in tutto il mondo. In lavorazione c’è una serie di televisiva per Starz intitolata The Continental e anche uno spin-off intitolato Ballerina.

A dirigere Ballerina ci sarà Len Wiseman, regista della saga di Underworld ma anche produttore esecutivo di serie come Swamp Thing, Lucifer e Sleepy Hollow. La sceneggiatura è stata a Shay Hatten, autrice di Army of the Dead di Zack Snyder e John Wick 3 – Parabellum.

