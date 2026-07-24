John Wick incontra Sicario, il questo film messicano su Netflix (migliore di molti blockbuster americani)

Pubblicazione: 24 luglio alle 15:40

I titoli in lingua inglese dominano le classifiche dello streaming globale con una facilità disarmante. Hanno budget stellari, campagne marketing da capogiro e quella patina hollywoodiana che sembra garantire il successo. Le produzioni non anglofone, invece, devono combattere contro barriere linguistiche, pregiudizi culturali e una visibilità ridotta che spesso le relega ai margini del catalogo. Eppure, ogni tanto, qualcosa sfonda. Qualcosa che dimostra come una storia ben raccontata, adrenalina pura e personaggi credibili possano parlare un linguaggio universale, indipendentemente dalla lingua dei dialoghi. Counterattack - Il contrattacco, un thriller d'azione messicano si è guadagnato un posto nella top 10 dei film non-anglofoni più visti nella storia di Netflix. Non con effetti speciali da blockbuster, ma con tattica militare, tensione claustrofobica e un gruppo di soldati intrappolati in un assedio mortale contro un cartello della droga.



Diretto da Chava Cartas e interpretato da Luis Alberti nel ruolo del Capitano Guerrero, il film segue un'unità militare che si ritrova accerchiata in territorio ostile, al confine tra Stati Uniti e Messico. Niente supereroi, niente colpi di scena improbabili. Solo comunicazione radio serrata, movimenti coordinati, fiducia reciproca e quella consapevolezza gelida che ogni errore può essere l'ultimo. È un film che prende il meglio di John Wick, con la sua coreografia bellica impeccabile e il ritmo incalzante, e lo mescola con l'atmosfera plumbea di Sicario, dove il confine messicano diventa teatro di una guerra silenziosa e la violenza è ormai parte dell'infrastruttura locale. La differenza sostanziale rispetto ai modelli di riferimento sta nella dinamica di gruppo. Niente assassino solitario invincibile, nessun eroe che da solo abbatte eserciti.

Qui la forza sta nel team: posizionamento tattico, copertura reciproca, sincronizzazione millimetrica. Ogni soldato ha un ruolo, una competenza, un nome. Il Tenente Tanque, Pollo, Román, La Cobra interpretata da Ishbel Bautista. Non sono pedine sacrificabili, ma ingranaggi di una macchina che funziona solo se tutti fanno la loro parte. E quando il cartello guidato da El Aguijón, interpretato da Noé Hernández, chiude ogni via di fuga, quella macchina viene messa alla prova in un crescendo di tensione che non concede tregua. Secondo i dati ufficiali pubblicati da Netflix tramite Tudum, Counterattack ha generato 66,9 milioni di visualizzazioni e 94,8 milioni di ore guardate nei primi 91 giorni dalla pubblicazione.

Numeri che lo collocano all'ottavo posto nella classifica dei film non-anglofoni più visti di sempre sulla piattaforma, superando il thriller francese Ad Vitam e il film sci-fi tedesco Brick. Un risultato notevole, soprattutto considerando che parliamo di una produzione messicana senza star internazionali e senza una campagna promozionale paragonabile ai titoli mainstream. Counterattack si inserisce in questo panorama con una proposta semplice ma efficace: niente ambiguità morale, niente trame contorte. Solo un gruppo di soldati contro un cartello spietato, in una lotta per la sopravvivenza dove o uccidi o muori. La scelta narrativa è netta, quasi brutale nella sua onestà. C'è un obiettivo, ci sono ostacoli, c'è un nemico. E c'è un pubblico globale che ha dimostrato di apprezzare questa purezza d'intenti.



Il successo di Counterattack dimostra ancora una volta che il cinema non ha bisogno di parlare inglese per parlare a tutti. Ha bisogno di ritmo, di credibilità, di personaggi in cui riconoscersi e situazioni che generano tensione autentica. Ha bisogno di registi capaci di costruire sequenze d'azione leggibili, dove lo spettatore capisce chi è dove, chi spara a chi, perché qualcuno vive e qualcun altro no. In un'epoca dominata da franchise e sequel prevedibili, un film messicano a budget (e questa serie messicana, remake di un film italiano) contenuto che si guadagna un posto nella storia di Netflix è un promemoria potente: le storie contano più delle star, e l'adrenalina ben dosata funziona in qualsiasi lingua.