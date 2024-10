John Wick, i finanziatori non vedevano di buon occhio la morte della cagnolina: "Pensavano portasse sfortuna", rivelano i registi

Pubblicazione: 23 ottobre alle 15:30

Il primo John Wick usciva nelle sale dieci anni fa e, per celebrare l'anniversario, Chad Stahelski (regista "ufficiale") e David Leitch (co-regista non accreditato), hanno concesso un'intervista a Business Insider, dove hanno raccontato diversi retroscena sulla realizzazione del film d'azione con Keanu Reeves.

Ci dissero: “Porta sfortuna. Non potete farlo! Nessuno vorrà vederlo sullo schermo; allontanerete il pubblico”. E io: “Stiamo per giustiziare delle persone a distanza ravvicinata; uccidere il cane è una cosa, ma che dire del brutale massacro di tutti questi esseri umani? Saranno in grado di accettarlo?”. Non capivano che stavamo facendo un film di genere. Siamo appassionati di genere fino al midollo e sappiamo che i momenti hard-boiled sono quelli memorabili.

I due cineasti, con un passato da stunt, erano allora esordienti dietro la macchina da presa, dovendo di conseguenza lottare molto con i finanziatori per non venire meno alle proprie idee. Quest'ultimi infatti, oltre a volere il suo protagonista senza barba , non vedevano di buon occhio ladelladi John all'inizio della storia, come raccontato da Leitch:

Dave e io eravamo molto in sintonia su come avremmo girato la scena. Avremmo usato una prospettiva da film per bambini; John viene colpito duramente alla testa, in modo da rendere il tutto simile a un sogno; la morte del cane avviene fuori campo e tutto ciò che si vede in seguito è una scia di sangue che fa sembrare che il cucciolo abbia cercato di strisciare verso di lui. Così, quel giorno, Keanu recitava con un cane di peluche. Piangeva, malconcio. Aveva un aspetto orribile in pigiama. Tutti dietro i monitor devono aver pensato: “Questa è l'idea peggiore; questi registi esordienti sono finiti”. Per le due settimane successive è stato suggerito di girare un finale alternativo che rivelasse che il cucciolo in realtà non è morto. Ma Keanu ci ha difeso. E Basil [Iwanyk, produttore] ha tenuto testa agli investitori, che alla fine hanno pensato: “Fanc*lo, vediamo cosa sanno fare”.

Stahelski ha poi aggiunto:

Trovate tutte le informazioni sul primo John Wick nella nostra scheda. Dopo il successo del quarto capitolo, uscito a marzo 2023, un quinto è da tempo in discussione: qui l'ultimo aggiornamento di Stahelski.