Joker 2: il presidente della Warner Bros. crede che il pubblico non sia riuscito a empatizzare con il personaggio di Lady Gaga

Redattore per badtaste.

Pubblicazione: 09 ottobre alle 09:53

Con budget di produzione di circa 200 milioni di dollari, spese di promozione escluse, non ci sono molte parole per descrivere i risultati al botteghino di Joker 2.

"Il film non ha avuto sul pubblico l'impatto che speravamo", ha commentato per la prima volta un esponente della Warner Bros., Jeff Goldstein, presidente della distribuzione statunitense.

Ha poi spiegato che il sequel era stato concepito come "un approfondimento ancora più incisivo sulla malattia mentale" e che parte del suo pubblico principale - di predominanza maschile - ha avuto difficoltà a empatizzare con il personaggio di Lady Gaga.

Da un'indagine condivisa da Deadline apprendiamo che il pubblico di Joker 2 è stato per il 60% maschile (il 41% al di sopra dei 25 anni, il 19% al di sotto) e per il 40% femminile (24% sopra i 25, 16% al di sotto). In generale il 63% degli spettatori è stato composto da persone appartenenti alla fascia 18-34.

il 43% ha dichiarato di essere andato al cinema per Joaquin Phoenix, il 39% per Lady Gaga. Altri hanno dichiarato di "amare il franchise", il 23% ha spiegato che nei materiali promozionali il film sembrava "bello e di grande intrattenimento" mentre appena il 7% ha dichiarato di aver saputo che era "bello".

Joker 2 è ora nei cinema italiani.