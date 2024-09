Jurassic World: Rebirth, le riprese sono ufficialmente finite

Pubblicazione: 29 settembre alle 15:00

È, come sempre, grazie a un tweet del produttore Frank Marshall che apprendiamo gli ultimi aggiornamenti su Jurassic World: Rebirth, il nuovo capitolo della saga Universal che arriverà al cinema a luglio del 2025.

Marshall ha infatti annunciato su X che le riprese del film sono ufficialmente terminate, e ha pubblicato l'immagine di un cappellino utilizzato dai membri della produzione sul set:

Le riprese erano iniziate nel corso dell'estate e si sono protratte per tre mesi: sul set sono stati utilizzati animatronic, ma ora ci vorranno lunghi mesi di post-produzione per completare le numerose inquadrature ricche di effetti visivi in tempo per la prossima estate.

Alla regia troveremo(Rogue One: A Star Wars Story), che lavora su una sceneggiatura scritta dallo sceneggiatore di Jurassic Park. La trama sarà ambientata 5 anni dopo i fatti di Jurassic World: il dominio e seguirà le vicende di una squadra in corsa per assicurarsi campioni di DNA dalle tre creature colossali più temute della terra, del mare e dell'aria. Sono infatti la chiave per la creazione di una sostanza che porterà benefici vitali miracolosi all'umanità.

Scarlett Johansson interpreta Zora Bennett, esperta di operazioni coperte, alla guida della squadra. Quando Zora si imbatte in una famiglia la cui spedizione in barca è stata stravolta da alcuni dinosauri acquatici aggressivi, il gruppo si ritrova su un'isola dove deve far conto con una sconvolgente scoperta che è stata nascosta al mondo per decenni. Mahershala Ali interpreta Duncan Kincaid, il componente della squadra più fidato di Zora; Jonathan Bailey interpreta il paleontologo Dr. Henry Loomis; Rupert Friend interpreta il rappresentante di Big Pharma Tom Marsh. Manuel Garcia-Rulfo interpreta Reuben Delgado, il padre della famiglia che fa squadra con Zora. Accanto a loro anche Isa Briones, David Iacono e Audra Miranda come membri della famiglia di Reuben. Il film vede anche la partecipazione di membri di squadre d'élite, tra cui Philippine Velge, Bexhr Sylvain ed Ed Skrein.

L'uscita è prevista per il 2 luglio 2025.