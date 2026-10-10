Keira Knightley e James McAvoy nel film su Prime Video il cui finale nasconde una verità che cambia tutto

Pubblicazione: 10 ottobre alle 20:00

Estate del 1935, Inghilterra. Una ragazzina con la testa piena di storie e l'immaginazione troppo fervida osserva la sorella maggiore attraverso una finestra. Quello che vede – o crede di vedere – innescherà una catena di eventi irreversibile. Una singola parola pronunciata, un'accusa sussurrata nel buio, e due esistenze verranno spezzate per sempre. Questa è la premessa di Espiazione, il film del 2007 diretto da Joe Wright e disponibile su Prime Video che ha conquistato sette nomination agli Oscar e una statuetta per la migliore colonna sonora. Tratto dall'omonimo bestseller di Ian McEwan, il film racconta la storia di Briony Tallis, interpretata da una giovanissima Saoirse Ronan all'epoca appena tredicenne. La ragazzina scopre la relazione segreta tra sua sorella Cecilia, magistralmente incarnata da Keira Knightley, e Robbie Turner, il figlio della governante di casa interpretato da James McAvoy. Ma Briony non è una semplice spettatrice: è una scrittrice in erba, una narratrice nata che confonde la realtà con le trame che inventa.

E quando i gesti di Robbie verso Cecilia le appaiono ambigui, la sua fantasia trasforma un amore genuino in qualcosa di oscuro e pericoloso. Durante una cena di famiglia i bambini si danno alla fuga, e nella confusione della ricerca notturna tra i boschi, Briony assiste a una scena di violenza sessuale ai danni della cugina. In un attimo, senza esitazioni, la ragazzina indica Robbie come il colpevole. È una menzogna? Un errore di percezione? O forse il desiderio inconscio di proteggere la sorella da quello che considera un uomo pericoloso?. Robbie viene incarcerato ingiustamente e, pur di uscire dalla prigione, accetta di arruolarsi e partire per il fronte francese durante la Seconda Guerra Mondiale. Cecilia, sconvolta dall'ingiustizia e convinta dell'innocenza del suo amato, rompe ogni legame con la famiglia.

I due amanti si ritrovano separati dalla guerra, dalla distanza e soprattutto da un'accusa infamante che non possono cancellare. Anni dopo, Briony diventa infermiera e si dedica alla cura dei reduci del conflitto. È in questo periodo che la verità inizia a emergere, lenta e dolorosa come una ferita che si riapre. La giovane donna, ora interpretata da Romola Garai, scopre di aver commesso un errore terribile: il vero colpevole della violenza era un altro. Il peso della colpa diventa insostenibile. Briony cerca di contattare Cecilia, sperando in una qualche forma di perdono, ma l'incontro con la sorella e Robbie – finalmente riuniti lontano da casa Tallis – non le offre la redenzione sperata. I due non le concedono l'assoluzione che cerca disperatamente.

È qui che il film rivela la sua natura più complessa e stratificata. Non potendo espiare nella realtà, Briony decide di farlo attraverso l'unica cosa che ha sempre saputo fare: scrivere. Mette nero su bianco la sua storia, quella di Cecilia e Robbie, e inaspettatamente diventa una scrittrice di successo. Ma è davvero questa la strada verso il perdono? Il salto temporale finale ci porta cinquant'anni avanti, quando una Briony ormai anziana – interpretata da una straordinaria Vanessa Redgrave – concede un'intervista televisiva per parlare della sua opera più importante. È in questo momento che Wright e lo sceneggiatore Christopher Hampton ci riservano il colpo finale, quello che ribalta tutto ciò che abbiamo visto. Briony rivela una verità inaspettata sul destino di Cecilia e Robbie, una verità che getta una luce completamente diversa sull'intera narrazione. Non possiamo svelarla qui, ma possiamo dire che riguarda il confine sottile tra finzione e realtà, tra il bisogno di espiare e l'impossibilità di riparare certi danni.



