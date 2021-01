e le velate promesse sul ritorno degli

L’avventura degli Avengers, come sappiamo, si è conclusa con Endgame, la pellicola dei fratelli Russo che ha chiuso un importante ciclo di crossover durante la quale abbiamo anche potuto assistere a un paio di “decessi illustri” e a un “ritiro dalle scene”. Ma per quanto perentorio possa essere sembrato l’epilogo della pellicola prodotta dai Marvel Studios abbiamo imparato che anche al cinema, come avviene da decenni nei fumetti, il concetto di “fine” è sempre molto relativo e declinabile in svariate maniere a seconda delle necessità.

Proprio per questa ragione sappiamo che, prima o poi, il team di supereroi tornerà, per carità, magari con un rooster ben differente da quello che abbiamo imparato a conoscere nelle prime tre fasi dell’Universo Cinematografico della Marvel. Ma tornerà. E la concisa affermazione fatta da Kevin Feige durante un’intervista rilasciata a IGN durante la promozione stampa di WandaVision, la serie TV che debutterà venerdì su Disney+ con i primi due episodi, sembra andare proprio in questa direzione.

Ecco cos’ha detto il boss dei Marvel Studios circa il possibile arrivo di una nuova pellicola dedicata agli Avengers:

Penso di sì. Penso che accadrà a un certo punto. È un buon titolo, lo userei anche io.

Nel 2019, in occasione del CCXP di San Paolo, in Brasile, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige aveva rilasciato svariate dichiarazioni in merito al prosieguo dell’UCM che erano maggiormente indirizzate verso gli innumerevoli confini del multiverso:

Quando abbiamo iniziato l’Universo Cinematografico Marvel, era tutto incentrato su Tony Stark. Dovevamo presentare al pubblico Tony e Iron Man. Poi abbiamo spiegato al pubblico chi erano gli Asgardiani, cos’erano i Super Soldati, e abbiamo messo tutto insieme con Avengers. Ho sempre amato i film nello spazio e le grandi storie intergalattiche, ed è per questo che abbiamo fatto Guardiani della Galassia, e il pubblico ha apprezzato, così abbiamo fatto Endgame. Ho sempre voluto raccontare un viaggio nel tempo, cosa che abbiamo introdotto in Endgame. Il multiverso è il prossimo passo nell’evoluzione dell’Universo Cinematografico Marvel, e Doctor Strange in the Multiverse of Madness affronterà questo argomento in una maniera che avrà ripercussioni sulle serie Disney+ e sui film.

