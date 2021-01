Stando a Variety ha siglato un accordo di prelazione con Netflix. L’accordo prevede che l’attore sia protagonista e figuri come produttore di una serie di progetti per il colosso dello streaming. A dare il calcio di inizio ben quattro film in esclusiva per la piattaforma.

Questa la dichiarazione dell’attore:

Stringere una ccordo con Netlix è un’opportunità splendida per me e HartBeat. Sono elettrizzato di interpretare e produrre film all’avanguardia con Netflix. Sono estremamente grato a Ted Sarandos e a Scott Stuber, condividiamo la stessa visione creativa mettendo il pubblico sempre in primo piano. Questa industria tratta di nascita e la mia squadra alla HartBeat continua a superare le mie aspettative con la loro abilità di sviluppare storie e legami. Il nostro obbiettivo è rendere HartBeat un nome al pari di intrattenimento e storie di serie A.

Kevin Hart ha già collaborato in passato con Netflix come nel caso di Zero F*cks Given.

L’anno scorso abbiamo letto il nome di Hart affiancato a numerosi progetti tra cui The Man from Toronto, Night Wolf, Un biglietto in due e Borderlands.

Qual è il progetto con Kevin Hart che attendete di più? Ditecelo nei commenti!