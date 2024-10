Kevin Smith svela come ha scoperto che Alan Rickman e Ralph Fiennes erano vicini di casa: "Se i fan di Harry Potter lo scoprono..."

Pubblicazione: 07 ottobre alle 16:30

Nel 1999 Kevin Smith ha diretto e recitato nel film Dogma in cui troviamo anche Alan Rickman tra gli attori protagonisti: la pellicola ha sancito l'inizio dell'amicizia tra i due.

In un divertente video pubblicato su Instagram, Smith ha ricordato una conversazione avuta proprio con Rickman, in cui l'attore gli raccontò di aver finalmente comprato un appartamento a New York, appartamento che però, caso vuole, si trovava nello stesso edificio in cui viveva un suo collega: Ralph Fiennes.

Insomma, sembra che Severus Piton e Lord Voldemort abitassero nello stesso palazzo, ma Kevin Smith non conosceva abbastanza bene la saga di Harry Potter per cogliere l'ironia della situazione:

Mi disse: "Ho comprato un appartamento. Alla fine ho ceduto e ho comprato un appartamento a New York, ma ci sono problemi". Io allora gli chiesi: "Quali problemi?". E lui: "L’ho comprato nello stesso edificio di un mio amico". Io ho risposto: "Perché sarebbe un problema?", e lui: "Il mio amico è Ralph Fiennes". E io: "E allora?" , e lui: "Se i fan di Harry Potter scoprono che Piton e Voldemort vivono nello stesso edificio, lo raderanno al suolo, non capisci?".

Ecco il video in cui Smith racconta l'aneddoto: