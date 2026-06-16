Kiki - Consegne a domicilio torna dopo 40 anni, ma per la streghetta inizia una nuova era (che pochi avrebbero immaginato)

Pubblicazione: 16 giugno alle 19:19

Quarant'anni dopo la pubblicazione del primo libro e quasi quattro decenni dall'iconico film d'animazione di Hayao Miyazaki, Kiki sta per intraprendere una nuova avventura. BBC Studios Kids & Family, la casa di produzione britannica Wheel in Motion e la giapponese Kadokawa Corporation hanno annunciato una partnership per sviluppare la prima serie televisiva live-action basata su Kiki consegne a domicilio, il romanzo di Eiko Kadono che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo.

Il progetto, attualmente in fase di sviluppo, prevede, ispirati principalmente al primo volume della serie di sei libri. La trama seguirà le, una giovane strega che lascia la casa per trasferirsi nella città portuale di Koriko, dove avvia un servizio di consegne e stringe nuove amicizie. Una storia di crescita, indipendenza e scoperta che ha conquistato generazioni di lettori e spettatori.

A scrivere la sceneggiatura è stata chiamata Irena Brignull, il cui curriculum include lavori di prestigio come "The Boxtrolls", candidato agli Oscar, "Skellig" per Sky e "The Little Prince" per Netflix. La scelta di una sceneggiatrice con esperienza in narrazioni fantastiche rivolte a famiglie e giovani pubblici indica l'intenzione di restare fedeli allo spirito originale dell'opera, pur adattandola al formato live-action.

'Kiki's Delivery Service' Live-Action Series Set at BBC Studios, Kadokawa and Wheel in Motion https://t.co/mEk1AYMCD3 — Variety (@Variety) June 16, 2026

Pubblicato per la prima volta in Giappone nel 1985 dall'editore Fukuinkan Shoten, "Kiki's Delivery Service" è diventato un fenomeno culturale globale soprattutto grazie al celeberrimo adattamento animato dello Studio Ghibli del 1989, diretto dal maestro Miyazaki. Quel film ha trasformato Kiki in un'icona intergenerazionale, con la sua scopa, il suo gatto nero Jiji e il suo inconfondibile vestito viola.

Comunque la nuova serie rappresenta un tributo importante aldella serie di libri originali, con le dichiarazioni dei produttori che rivelano l'entusiasmo e la responsabilità di portare sullo schermo un personaggio così amato. Grainne McNamara di BBC Studios Kids & Family ha sottolineato la gioia di collaborare per dare vita a Kiki per. Alexi Wheeler di Wheel in Motion ha definito l'opportunità di adattare questa storia in live-action "un sogno che diventa realtà e un onore assoluto".

Takeo Kodera, direttore delle coproduzioni internazionali di Kadokawa, ha evidenziato come il team creativo britannico abbia assorbito lo spirito di Kiki attraverso una stretta collaborazione con la stessa Eiko Kadono, promettendo risultati che incanteranno il pubblico familiare ovunque. La stessa autrice, vincitrice del prestigioso Hans Christian Andersen Award, ha espresso fiducia nel progetto, dichiarando di non vedere l'ora di vedere la serie prendere vita.

Kiki - Consegne a domicilio, fonte: Luky Red

Irena Brignull invece ha descritto Kiki come uno dei grandi personaggi femminili della narrativa, incarnando la magia che esiste nella reinvenzione e nella connessione umana. Secondo la sceneggiatrice, il personaggio mostra cosa sia possibile quando ci si avventura coraggiosamente nel mondo alla ricerca di uno scopo, un messaggio che risulta particolarmente attuale per i giovani di oggi.

Resta da vedere chi interpreterà la giovane strega protagonista, visto che non sarà facile trovare un'attrice capace di catturare l'innocenza, la determinazione e il calore di Kiki, rappresentando una sfida significativa per i produttori. Altrettanto importante sarà la ricreazione della città di Koriko e dell'atmosfera magica che ha reso il film di animazione dello Studio Ghibli così amato dal pubblico di tutto il mondo. Ovviamente il passaggio da animazione a live-action non è privo di rischi, ma la decisione di tornare al materiale originale di Kadono, piuttosto che rifare semplicemente il film di Miyazaki, suggerisce un approccio decisamente rispettoso nei confronti dell'opera di riferimento.

Con il mercato delle serie familiari in continua espansione e le piattaforme streaming sempre alla ricerca di franchise capaci di parlare a più generazioni, il momento sembra perfetto per il ritorno di Kiki. E non si tratta dell'unica novità in arrivo per i fan: nei prossimi mesi è infatti prevista l'uscita di un nuovo sequel letterario firmato da Eiko Kadono, segno che l'universo della giovane strega sta vivendo una vera e propria rinascita. La ragazza con la scopa e il gatto nero Jiji è pronta a spiccare nuovamente il volo, questa volta tra le pagine di un nuovo libro e i territori inesplorati del live-action televisivo.