Le riprese del prossimo film di, intitolato, dovevano iniziare a marzo di quest’anno, ma a causa della pandemia sono state rinviate di un anno, a marzo 2021.

Il regista ha parlato della vicenda su Empire, spiegando di temere di non riuscire a catturare nuovamente la stessa scintilla che ha reso l’esperienza precedente, The Irishman, così soddisfacente:

Sono felice che al pubblico sia piaciuto così tanto The Irishman. Questi apprezzamenti mi hanno colpito molto. Il Covid, questa pandemia, ha interrotto un processo creativo. Mi sono dovuto concentrare su me stesso. In particolare i primi due mesi, quando eravamo tutti blindati nelle nostre case, hanno eliminato moltissime distrazioni. Ora devo trovare un modo per ritrovare quel particolare impulso creativo per il mio nuovo film, allo stesso modo in cui è accaduto con Irishman. Tolte le premiazioni, le cerimonie, tutte quelle cose… tornare in una stanza da solo, con un progetto, a chiedermi se riuscirò a fare qualcosa di nuovo.

Con The Irishman ho raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato. Che sia un grande film, o un buon film, o non lo sia, io non lo so. Quello che so è che riesco a vederlo. Quello che voglio dire è che devo tornare e trovare quella stessa scintilla. Non so se riuscirò. Questa pandemia, però, ha reso quasi obbligatorio questo compito. Perché tutto il resto se n’è andato, la vita di una volta non c’è più. Cosa resta? Le persone che ami, la famiglia, e speri che ti torni quella scintilla, e di ravvivarla per un nuovo film. Ma continuo a ripensare a The Irishman. Uso quell’esperienza come lezione.