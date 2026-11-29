Pubblicazione: 29 novembre alle 13:45

A distanza di un anno dall'esperienza che li ha visti protagonisti a Ballando con le Stelle, il rapporto tra Pasquale La Rocca e Barbara d'Urso continua a tenere banco. Non si tratta più della complicità mostrata in pista nell'autunno del 2025, quando maestro e allieva sembravano un'unica cosa, sincronizzati non solo nei passi di danza ma anche nell'intesa umana. Qualcosa, nel frattempo, si è irrimediabilmente spezzato.





Il pubblico se n'è accorto fin dalle prime puntate della nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci., e la conduttrice campana, seduta in giuria, sono stati gelidi, tesi, a tratti persino imbarazzanti. Dove era finita quella squadra affiatata che aveva conquistato il cuore degli italiani. Chi ha seguito le loro performance ricorda i sorrisi complici, le lacrime condivise, l'energia che sprigionavano insieme.rilasciata a Mario Manca per Vanity Fair,, spiegando per la prima volta i suoi sentimenti riguardo a questa frattura. Il trentasettenne ha ammesso senza giri di parole che dietro il nervosismo e la rabbia mostrati in diretta c'è dell'altro. Non indifferenza, tutt'altro. Quella rabbia si manifesta proprio quando si tiene a qualcuno, quando si è creduto profondamente in un rapporto che improvvisamente si è incrinato.

Le parole del ballerino sono cariche di nostalgia e rammarico. Con Barbara, ha spiegato, non c'era nulla di costruito o artefatto, nonostante qualcuno abbia pensato che tutto fosse solo strategia televisiva. Il loro legame era autentico, nato spontaneamente durante le estenuanti prove, consolidatosi attraverso le sfide superate insieme, settimana dopo settimana. La sintonia era palpabile, tanto che La Rocca ha paragonato quell'esperienza a un vero e proprio film, dove entrambi erano protagonisti di una storia bella e coinvolgente.





. Era una grande squadra, hanno vissuto qualcosa di speciale. Per questo motivo, ha confessato, credeva che dopo la fine del programma sarebbe nato un rapporto solido anche fuori dalle telecamere. Un'amicizia destinata a durare, cementata da mesi di lavoro intenso e di emozioni condivise. InveceCerte parole, secondo Pasquale, non sono sembrate naturali né sincere, hanno suonato forzate, quasi studiate. Per chi ha condiviso un'intimità artistica così forte, riconoscere la mancanza di autenticità nelle parole dell'altra persona fa particolarmente male. È come se il linguaggio comune che avevano sviluppato fosse improvvisamente diventato incomprensibile.. Non si tratta solo di gossip televisivo, ma del dispiacere genuino di assistere alla fine di un'intesa che sembrava destinata a durare. I "Barbarocca", come li aveva ribattezzati affettuosamente il pubblico, rappresentavano la dimostrazione che dalla tv possono nascere legami autentici, non solo alleanze strategiche.