I programmi che saltano Domenica 29 Novembre, da Mara Venier a L'Eredità (a causa del tennis): il nuovo palinsesto Rai
Rai1 rivoluziona la domenica per la Coppa Davis: Domenica In ridotta a 45 minuti, salta Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini. L'Eredità a rischio.
La domenica pomeriggio degli italiani subisce un cambiamento radicale. Il palinsesto di Rai1 viene completamente rivoluzionato per lasciare spazio alla finale di Coppa Davis che vede l'Italia affrontare la Spagna a Bologna. Una sfida che vale molto più di un trofeo tennistico: è orgoglio nazionale, è la possibilità di portare a casa un risultato storico davanti al pubblico di casa. La diretta del match, trasmessa sulla rete ammiraglia della tv pubblica, impone sacrifici ai programmi del pomeriggio festivo. Chi aveva pianificato di passare il dopo pranzo in compagnia dei volti rassicuranti della domenica televisiva dovrà rivedere i propri piani.
Alle 14.55 circa, la linea passerà alla BolognaFiere Arena, dove si accenderanno i riflettori sulla finale di Coppa Davis. È qui che inizia il vero stravolgimento della programmazione. Da noi a ruota libera, il talk show condotto da Francesca Fialdini che normalmente segue Domenica In, salta completamente. Niente appuntamento questa settimana: il programma tornerà regolarmente la domenica successiva, quando la febbre tennistica si sarà placata.
Ma lo stravolgimento potrebbe non finire qui. L'incognita più grande riguarda L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Marco Liorni che va in onda solitamente alle 18.40. La messa in onda della puntata dipenderà interamente dalla durata della sfida tennistica. Se i match dovessero tirare per le lunghe, se l'Italia e la Spagna dovessero chiudere i singoli in parità rendendo necessario il doppio decisivo, allora anche le Professoresse e i loro rebus dovranno attendere.
I tempi del tennis sono imprevedibili. Un match può chiudersi in un'ora e mezza come può trasformarsi in un'epica battaglia di quattro ore. Se si arrivasse al doppio, con l'adrenalina alle stelle e la tensione che sale punto dopo punto, l'appuntamento con L'Eredità rischierebbe di saltare definitivamente. Il pubblico del quiz dovrebbe pazientare fino al giorno successivo.
Vedremo se la strategia televisiva pagherà in termini di ascolti. Già lo scorso Venerdì sono saltati parecchi programmi, tra cui Il Paradiso delle Signore che tornerà direttamente domani, Lunedì 30 Novembre. La sovrapposizione con la tradizionale offerta domenicale rappresenta una scommessa: da un lato il richiamo dello sport e della nazionale, dall'altro il pubblico affezionato ai programmi abituali che potrebbe non gradire lo stravolgimento. Ma quando si tratta di una finale di Coppa Davis giocata in casa, con la possibilità di scrivere una pagina di storia, il rischio vale la candela.