Pubblicazione: 29 novembre alle 12:29

La domenica pomeriggio degli italiani subisce un cambiamento radicale. Il palinsesto di Rai1 viene completamente rivoluzionato per lasciare spazio alla finale di Coppa Davis che vede l'Italia affrontare la Spagna a Bologna. Una sfida che vale molto più di un trofeo tennistico: è orgoglio nazionale, è la possibilità di portare a casa un risultato storico davanti al pubblico di casa. La diretta del match, trasmessa sulla rete ammiraglia della tv pubblica, impone sacrifici ai programmi del pomeriggio festivo. Chi aveva pianificato di passare il dopo pranzo in compagnia dei volti rassicuranti della domenica televisiva dovrà rivedere i propri piani.





L'Eredità, fonte: Rai

Mara Venier resiste, ma a tempo ridotto., confermando l'appuntamento che da decenni scandisce i pomeriggi domenicali degli italiani. La differenza, però, è sostanziale:, contro le ore che solitamente la conduttrice veneziana tiene compagnia al suo pubblico affezionato. Giusto il tempo di, dove si accenderanno i riflettori sulla. È qui che inizia il vero stravolgimento della programmazione.che normalmente segue Domenica In,. Niente appuntamento questa settimana: il programma tornerà regolarmente la domenica successiva, quando la febbre tennistica si sarà placata.

Ma lo stravolgimento potrebbe non finire qui. L'incognita più grande riguarda L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Marco Liorni che va in onda solitamente alle 18.40. La messa in onda della puntata dipenderà interamente dalla durata della sfida tennistica. Se i match dovessero tirare per le lunghe, se l'Italia e la Spagna dovessero chiudere i singoli in parità rendendo necessario il doppio decisivo, allora anche le Professoresse e i loro rebus dovranno attendere.



