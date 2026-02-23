La famiglia Addams: i film animati conquistano Netflix, durante l'attesa per l'uscita di Mercoledì 3

Pubblicazione: 23 febbraio alle 11:41

La famiglia più macabra del cinema sta vivendo una seconda giovinezza. I due film animati dedicati agli Addams, usciti rispettivamente nel 2019 e nel 2021, stanno scalando le classifiche di Netflix in tutto il mondo, piazzandosi rispettivamente al quarto e terzo posto nella top 10 globale della piattaforma. Un successo inaspettato per pellicole che sembravano destinate all'archivio, e che invece stanno catturando l'attenzione di milioni di spettatori.



Il primo film, semplicemente intitolato The Addams Family, può vantare un cast vocale stellare nella versione originale. Oscar Isaac presta la voce a Gomez, mentre Charlize Theron interpreta la glaciale Morticia. Chloë Grace Moretz dà vita a Wednesday, Finn Wolfhard a Pugsley, con l'aggiunta di Nick Kroll come Zio Fester e persino Snoop Dogg nei panni di Cugino Itt. Una combinazione esplosiva che aveva già garantito un discreto successo al botteghino, ma che ora trova nuova linfa vitale sullo streaming.

La famiglia Addams - Netflix





Il sequel, The Addams Family 2, uscito nel 2021, mantiene gran parte del cast originale con alcune significative sostituzioni. Bill Hader e Wallace Shawn si uniscono al gruppo, mentre Javon 'Wanna' Walton rimpiazza Wolfhard come voce di Pugsley. La trama segue la famiglia in un viaggio on the road attraverso gli Stati Uniti, un'avventura che mescola l'humor macabro tipico del franchise con dinamiche familiari sorprendentemente universali.



Ma cosa spiega questo improvviso ritorno di fiamma? La risposta più plausibile si chiama Wednesday. La serie Netflix con Jenna Ortega, che ha debuttato nel 2022 conquistando un successo planetario, ha riportato gli Addams sotto i riflettori globali, introducendo la famiglia a una generazione completamente nuova. Il fenomeno non è insolito: quando un franchise torna alla ribalta con un prodotto di successo, l'intero catalogo beneficia di una rinnovata curiosità.



La conferma dello sviluppo della terza stagione di Mercoledì, attualmente in produzione con un debutto previsto non prima del 2027, ha creato un'attesa febbrile tra i fan. E mentre i mesi scorrono lentamente verso l'uscita dei nuovi episodi, gli spettatori più impazienti stanno riscoprendo tutto ciò che riguarda gli Addams, compresi questi due capitoli animati che molti potrebbero aver inizialmente ignorato o dimenticato.



I numeri parlano chiaro. Milioni di utenti in tutto il mondo stanno premendo play su questi titoli, generando visualizzazioni che li mantengono stabilmente nelle posizioni alte della classifica globale. Un risultato che dimostra come, nell'era dello streaming, i contenuti possano avere cicli di vita molto più lunghi e imprevedibili rispetto al tradizionale modello cinematografico.



La strategia di Netflix, che mantiene nel proprio catalogo entrambi i film animati insieme alle prime due stagioni di Mercoledì, si rivela vincente. Crea un ecosistema completo attorno al franchise, permettendo agli utenti di immergersi completamente nell'universo degli Addams mentre attendono nuovi contenuti. Un modello che altre piattaforme stanno sicuramente studiando con attenzione.



Resta da vedere se questo rinnovato interesse si tradurrà in ulteriori progetti animati dedicati alla famiglia. Per ora, i fan possono godersi questi due capitoli su Netflix, riscoprendo o scoprendo per la prima volta una versione degli Addams che, pur nella sua veste animata, mantiene intatti tutto il fascino gotico e l'ironia mordace che hanno reso questi personaggi immortali nella cultura popolare.