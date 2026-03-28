La Mummia 4, il colpo al cuore dei fan: torna il personaggio che nessuno si aspettava

Pubblicazione: 28 marzo alle 19:39

Il ritorno di un grande classico del cinema d’avventura è sempre un evento, ma questa volta c’è qualcosa in più. Il quarto capitolo de The Mummy sta prendendo forma e riporterà sullo schermo volti amatissimi dal pubblico. Dopo anni di attesa, il progetto promette di ricreare la magia originale che ha reso la saga un successo mondiale. E tra conferme e novità, una in particolare sta facendo impazzire i fan. Un personaggio storico sta per tornare. Il nuovo film rappresenta un vero e proprio ritorno alle origini della saga, iniziata nel 1999 con Brendan Fraser nei panni dell’avventuriero Rick O’Connell. Accanto a lui c’erano Evelyn Carnahan, interpretata da Rachel Weisz, e suo fratello Jonathan, un personaggio ironico e imprevedibile che ha sempre accompagnato i protagonisti nelle loro avventure tra tombe, maledizioni e tesori perduti.

Una scena del film La Mummia con Brandan Fraiser e John Hannah fonte: United International Pictures

Proprio, interpretato da John Hannah, è la grande sorpresa di questo quarto capitolo. Dopo essere apparso in tutti e tre i film precedenti, il suo ritorno completa la “famiglia” originale e rafforza il legame con i primi episodi. Il personaggio è, spesso riuscendo a ottenere qualche ricompensa anche quando tutto sembra perduto. Nel corso della saga, Jonathan ha avuto un ruolo fondamentale: nel primo film, mentre nel secondo aiuta Rick a salvare Evelyn da un culto pericoloso. Nell’ultimo capitolo del 2008, la sua storia lo porta fino in Perù, lasciando aperte diverse possibilità narrative che potrebbero essere riprese nel nuovo film.

Il progetto del quarto capitolo nasce dopo il grande successo della trilogia originale, che ha superato il miliardo di dollari al box office mondiale. Dopo il tentativo fallito di rilancio del franchise nel 2017, questa nuova produzione punta a recuperare lo spirito avventuroso e leggero che aveva conquistato il pubblico. Per questo motivo, la scelta di riportare il cast storico è stata accolta con entusiasmo. Dal punto di vista produttivo, il film sarà diretto dal duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, già noti per aver rilanciato la saga di Scream.

Fonte / ScreenRant