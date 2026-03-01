La nuova serie della star di Stranger Things, Charlie Heaton, ambisce a sfidare i cult sui mostri marini

Pubblicazione: 01 marzo alle 09:00

Charlie Heaton, l'attore che ha dato vita al tormentato Jonathan Byers in Stranger Things, sta per tornare su Netflix con un progetto che potrebbe ridefinire completamente il genere dei mostri marini. La serie, ancora senza titolo ufficiale, sarà ambientata nelle acque gelide al largo di Terranova, in Canada, dove una creatura misteriosa terrorizza una comunità di pescatori. Accanto a Heaton ci saranno Josh Hartnett, che non solo reciterà ma fungerà anche da produttore esecutivo, e Mackenzie Davis, stella di Black Mirror. Ma perché questa serie potrebbe avere successo dove così tanti altri progetti simili hanno clamorosamente fallito?



La risposta sta in una lezione che l'industria cinematografica sembra aver dimenticato da quando Steven Spielberg ha creato Jaws nel 1975. Il capolavoro di Spielberg non ha funzionato perché mostrava uno squalo terrificante, ma perché ci ha fatto preoccupare profondamente dei personaggi che lo stavano affrontando. È una distinzione sottile ma cruciale che la maggior parte dei film sui mostri marini degli ultimi decenni ha completamente ignorato.



Il progetto di Terranova nasce dalla mente di Jesse McKeown, sceneggiatore di The Umbrella Academy, e si svilupperà in sei episodi. I dirigenti di Netflix Canada, Danielle Woodrow e Tara Woodbury, hanno descritto la serie come una visione "audace e ambiziosa che offre emozioni a non finire, con il cuore di un dramma familiare". Questa descrizione è fondamentale: il cuore di un dramma familiare, non di uno spettacolo di effetti speciali.

Stranger Things - Netflix





Josh Hartnett interpreterà un pescatore determinato a proteggere la sua comunità dalla minaccia emergente. La scelta di Hartnett non è casuale. L'attore è cresciuto davanti alle telecamere, proprio come molti giovani protagonisti di Stranger Things, e ha dimostrato nel recente thriller Trap di M. Night Shyamalan di saper portare sullo schermo personaggi complessi e moralmente ambigui. La sua performance come padre amorevole e serial killer contemporaneamente ha mostrato una gamma emotiva che sarà essenziale per rendere credibile un pescatore di Terranova alle prese con l'impossibile.



Il problema cronico del genere horror marino è sempre stato lo stesso: troppa creatura, troppo poco carattere. Ogni anno escono decine di film su squali, calamari giganti, megalodon e creature degli abissi, ma pochissimi riescono a lasciare un'impressione duratura. Anche progetti con budget considerevoli come Under Paris del 2024, pur essendo tecnicamente competenti, faticano a creare quella connessione emotiva che trasforma un buon film in un'esperienza memorabile.



La ragione del successo di Jaws fu quasi accidentale. I malfunzionamenti continui dello squalo animatronico costrinsero Spielberg a ripensare completamente il suo approccio. Invece di mostrare la creatura in tutto il suo splendore, il regista si concentrò sulle tensioni tra i personaggi: il conflitto tra il capo della polizia Brody, lo scienziato Hooper e il cacciatore di squali Quint divenne il vero cuore pulsante del film. Lo squalo era una presenza costante ma invisibile per gran parte della narrazione, e proprio questa invisibilità lo rendeva terrificante. Quando finalmente appare, abbiamo già investito così tanto emotivamente nei protagonisti che la posta in gioco sembra astronomica.



La maggior parte dei film successivi ha tentato di replicare la formula di Jaws concentrandosi sull'elemento sbagliato: la creatura stessa. Con l'avanzare della tecnologia degli effetti speciali, i filmmaker hanno ceduto alla tentazione di mostrare sempre di più, sempre prima, sempre in modo più spettacolare. Ma lo spettacolo senza sostanza emotiva è vuoto, dimenticabile. È come guardare un videogioco giocato da qualcun altro: visivamente interessante, forse, ma privo di quell'investimento personale che crea il vero terrore.



Mackenzie Davis potrebbe essere la chiave per evitare questa trappola. Il suo lavoro in Black Mirror, in particolare nell'episodio San Junipero considerato uno dei migliori della serie, ha dimostrato la sua capacità di creare connessioni profonde con il pubblico in un tempo limitato. In un solo episodio di un'ora, Davis ha fatto sentire gli spettatori completamente investiti nel destino del suo personaggio, creando momenti di genuina emozione in una storia che mescolava elementi sci-fi, romantici e nostalgici. Se la serie di Terranova può replicare quel tipo di scrittura del personaggio in sei episodi, avrà già vinto metà della battaglia.



Il formato limitato della serie, sei episodi, potrebbe sembrare una sfida per lo sviluppo dei personaggi, ma in realtà potrebbe essere il suo più grande punto di forza. Progetti horror che si dilungano troppo spesso perdono tensione e rivelano troppo del loro mostro, dissipando il mistero. Sei episodi obbligano gli sceneggiatori a una narrazione stretta, dove ogni scena deve servire sia allo sviluppo del personaggio che all'avanzamento della trama. Non c'è spazio per riempitivi o divagazioni inutili.



Il setting di Terranova aggiunge un ulteriore livello di autenticità. Le comunità di pescatori esistono in un rapporto complesso con il mare: dipendono da esso per la sopravvivenza ma ne rispettano profondamente il potere e i pericoli. Questa dinamica offre un terreno fertile per esplorare temi di comunità, resilienza e adattabilità, esattamente ciò che i dirigenti di Netflix Canada hanno menzionato come centrale nella visione di McKeown. Quando il mare stesso diventa una minaccia attraverso la creatura che lo abita, il conflitto non è solo fisico ma esistenziale.



Netflix ha le risorse, il talento e, cosa forse più importante, la volontà di investire in narrazioni che non seguono semplicemente formule collaudate. La piattaforma ha dimostrato più volte di essere disposta a scommettere su progetti ambiziosi che mescolano generi e sfidano le aspettative. Stranger Things stesso era un rischio: una serie nostalgica anni '80 con protagonisti bambini e mostri interdimensionali poteva facilmente trasformarsi in un pasticciaccio incoerente. Invece è diventato un fenomeno globale proprio perché ha sempre messo i personaggi al centro.



La chiave per il successo della serie di Terranova sarà ricordare questa lezione fondamentale. Il mostro marino deve essere impressionante, certamente. Deve essere visivamente distintivo, comportamentalmente coerente e rappresentare una minaccia credibile. Ma non può essere la star dello show. Le vere stelle devono essere il pescatore interpretato da Hartnett che protegge la sua comunità, i personaggi di Davis e Heaton (qualunque sia il loro ruolo), e l'intera comunità di Terranova che deve affrontare l'impensabile.



Il genere horror marino non è morto, è solo stato maltrattato. Come un relitto affondato sul fondo dell'oceano, aspetta solo che qualcuno con le giuste attrezzature e la giusta visione lo riporti in superficie. Con il team creativo giusto, un cast comprovato e una piattaforma disposta a supportare una visione ambiziosa, la serie senza titolo ambientata a Terranova potrebbe essere proprio l'opera che ridefinisce cosa può essere un progetto sui mostri marini. Non un altro clone di Jaws, ma qualcosa di nuovo che onora le lezioni del passato mentre forgia il proprio percorso.



