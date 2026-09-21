La nuova serie turca in tendenza su Netflix nasconde un segreto che ogni madre dovrebbe conoscere

Pubblicazione: 21 settembre alle 14:00

Le tate hanno una pessima reputazione sullo schermo, e tutto nasce da una paura genuina e comprensibile: quella di avere un completo estraneo in casa, qualcuno a cui affidiamo la cosa più preziosa che abbiamo, un figlio vulnerabile e innocente. Nel mondo frenetico di oggi, assumere una babysitter è diventata quasi una necessità, ma questo non significa che i genitori abbiano smesso di temere che qualcosa possa andare terribilmente storto. È un rischio calcolato che si accetta in nome della convenienza e della sopravvivenza quotidiana. Ovviamente il mondo non è popolato solo da tate malvagie, ma cinema e serialità televisiva hanno sempre giocato proprio su questa paura ancestrale, trasformando le babysitter in figure sinistre e vendicative, simili a sirene: appaiono rassicuranti e perfette, ma nascondono sempre motivazioni oscure. Film come The Hand That Rocks The Cradle, The Babysitter e The Guardian hanno costruito un intero filone narrativo su questo archetipo.





. La protagonista Funda, come molte madri esitanti, ha bisogno di assumere una tata ma fatica a trovare quella giusta. Sente il bisogno viscerale di essere sempre presente per sua figlia, e l'idea di affidare questo compito sacro a una sconosciuta la mette profondamente a disagio.. Per farlo, però, deve trovare qualcuno che possa occuparsi di Mavi, la sua bambina. La soluzione sembra arrivare quando decide di assumere Nazli, l'istruttrice di nuoto di sua figlia. Nazli sta cercando un lavoro meglio retribuito e ha già instaurato un bel rapporto con la piccola. Funda vuole credere che la fortuna le abbia sorriso e di aver trovato la persona perfetta.. Questo è tutto ciò che conta per una madre. Funda è soddisfatta della sua decisione, ma naturalmente sappiamo già che le cose non possono filare così lisce. Deve esserci un colpo di scena, e arriva puntuale. Quando il marito Ilker torna da un viaggio di lavoro e incontra Nazli, la sua reazione è di evidente sorpresa. Prende Funda da parte e le confessa di aver avuto una relazione di una notte con lei, aggiungendo che non ritiene sia una buona idea averla in casa a occuparsi di loro figlia., che non c'erano emozioni coinvolte, quindi non c'è motivo di preoccuparsi.

Non riesce a immaginare di rimettersi a cercare una nuova tata, affrontando di nuovo quel processo estenuante, così decide di mantenere quella che crede essere la candidata perfetta. Funda vuole anche convincersi di essere lei quella in controllo: è casa sua, suo marito, sua figlia, non c'è modo che una sconosciuta possa portarle via tutto questo. Ha installato telecamere di sorveglianza per monitorare ogni mossa di Nazli, quindi cerca di persuadersi che non ci sia ragione di preoccuparsi. Ma ovviamente è più facile a dirsi che a farsi. Ben presto inizia a sospettare del marito e comincia a perdere la testa all'idea che Nazli e Ilker possano essere intimi alle sue spalle. Funda sta esagerando o è sulla strada giusta? Questa è la domanda che la serie vuole farvi porre fino alla fine.





La storia, va detto, non risulta particolarmente convincente. Sembra troppo forzata e troppo conveniente dal punto di vista narrativo. Forse Funda segretamente voleva mettere alla prova la fedeltà di suo marito, ma questa non è una buona scusa per affidare tua figlia a qualcuno su cui non hai nemmeno condotto una verifica dei precedenti.. Il finale, però, è non convenzionale e convincente. Vi ritroverete a chiedervi cosa riservi il futuro per questi personaggi, e questo è decisamente un punto a favore della serie. La vera forza di Not a Stranger risiede nei suoi personaggi complessi, ed è questo il motivo principale per cui potreste finire per guardare l'intera serie.Nessuno è completamente malvagio, ogni personaggio è un mix di luce e ombra, con difetti e punti di forza ben delineati. Elçin Sangu cattura alla perfezione la complessità di Funda:. Melis Sezen rende Nazli credibile, e anche se il suo personaggio è estremamente problematico, potreste ritrovarvi a provare empatia per lei. La serie turca si distingue per la costruzione psicologica dei personaggi piuttosto che per la tensione narrativa, offrendo uno sguardo sulle fragilità materne, sui sensi di colpa, sulla paura dell'abbandono e sul bisogno disperato di controllo in un mondo che sfugge continuamente di mano.