La vera casa di Lizzie Borden esiste ancora oggi? Dove si trova e come puoi dormirci
La vera casa di Lizzie Borden esiste ancora al giorno d'oggi? Scopri la verità dietro la serie tv di Netflix.
Con l'arrivo della nuova serie Netflix Monster: La Storia di Lizzie Borden, l'attenzione del pubblico è tornata prepotentemente su uno dei casi di omicidio più celebri e irrisolti della storia americana. Ma mentre Ryan Murphy, il superproducer dietro le precedenti stagioni dedicate a Jeffrey Dahmer e ai fratelli Menendez, prende le sue libertà creative per costruire una narrazione avvincente, la vera casa al 230 di Second Street a Fall River, Massachusetts, continua a esistere. E non come reliquia abbandonata o museo polveroso, ma come un bed and breakfast perfettamente funzionante dove chiunque può trascorrere la notte. Potete letteralmente dormire nella stanza dove Abby Borden fu massacrata con un'ascia la mattina del 4 agosto 1892.
All'interno, la casa è stata preservata con arredi d'epoca, dettagli in legno scuro e decorazioni ottocentesche che offrono uno spaccato autentico dell'ambiente in cui viveva la famiglia Borden. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare guardando le ricostruzioni televisive, non si tratta di una grande magione vittoriana, ma di una dimora relativamente modesta. Le stanze degli ospiti portano i nomi dei membri della famiglia, mentre gli spazi più famigerati restano il fulcro dell'esperienza per i visitatori.
Nel salotto, un manichino drappeggiato rappresenta Andrew Borden nella posizione in cui fu trovato sul divano. Il tessuto copre rispettosamente la figura, ma l'effetto è comunque disturbante. Le scale strette e ripide conducono al secondo piano, dove si trova la John Morse room, così chiamata in onore dello zio materno di Lizzie che aveva pernottato in casa la notte prima dei delitti. Fu proprio qui che Abby venne uccisa mentre, secondo la ricostruzione degli eventi, stava riassettando la stanza dopo la partenza dell'ospite.
Evidentemente la formula funziona. La struttura vanta ospiti che tornano per la terza, persino la quinta volta. Esistono fan accaniti di Lizzie Borden che hanno trasformato la visita in un pellegrinaggio ricorrente. Il negozio di souvenir vende magliette con la scritta "I survived", T-shirt che strizzano l'occhio all'esperienza di aver dormito dove altri non sono sopravvissuti.
Sul sito web della casa viene commercializzata persino una bambola chiamata Lily, promossa come "il modo perfetto per ravvivare lo spirito della stagione di Halloween nella vostra casa e il regalo perfetto per qualsiasi persona o famiglia, poiché può sia proteggere che infestare". La bambola appare seduta al pianoforte del salotto nelle foto promozionali.
La serie Netflix, con Ella Beatty nei panni di Lizzie, si prende le sue libertà narrative, immaginando tra le altre cose una relazione romantica tra Lizzie e Bridget, la domestica di famiglia, nonostante non esistano prove storiche a supporto. E mentre Netflix alimenta una nuova ondata di interesse con la sua ultima stagione di Monster, la vera casa continua a offrire qualcosa che nessuna serie TV può replicare: la possibilità di camminare negli stessi corridoi, salire le stesse scale, dormire nelle stesse stanze dove, forse, Lizzie Borden prese un'ascia e diede a sua madre quaranta colpi, e quando vide cosa aveva fatto, ne diede a suo padre quarantuno.