La vera casa di Lizzie Borden esiste ancora oggi? Dove si trova e come puoi dormirci

Pubblicazione: 20 settembre alle 10:45

Con l'arrivo della nuova serie Netflix Monster: La Storia di Lizzie Borden, l'attenzione del pubblico è tornata prepotentemente su uno dei casi di omicidio più celebri e irrisolti della storia americana. Ma mentre Ryan Murphy, il superproducer dietro le precedenti stagioni dedicate a Jeffrey Dahmer e ai fratelli Menendez, prende le sue libertà creative per costruire una narrazione avvincente, la vera casa al 230 di Second Street a Fall River, Massachusetts, continua a esistere. E non come reliquia abbandonata o museo polveroso, ma come un bed and breakfast perfettamente funzionante dove chiunque può trascorrere la notte. Potete letteralmente dormire nella stanza dove Abby Borden fu massacrata con un'ascia la mattina del 4 agosto 1892.





Monster: Lizzie Borden, fonte: Netflix

, un edificio in stile Greek Revival del 1845,da US Ghost Adventures. L'azienda, specializzata insparse in oltre 200 città americane, gestisce la struttura sia come museo che come locanda., escursioni alla ricerca di fantasmi e, per i più coraggiosi,all'interno della dimora.All'interno,che offrono uno spaccato autentico dell'ambiente in cui viveva la famiglia Borden. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare guardando le ricostruzioni televisive,. Le stanze degli ospiti portano i nomi dei membri della famiglia, mentre gli spazi più famigerati restano il fulcro dell'esperienza per i visitatori.

Nel salotto, un manichino drappeggiato rappresenta Andrew Borden nella posizione in cui fu trovato sul divano. Il tessuto copre rispettosamente la figura, ma l'effetto è comunque disturbante. Le scale strette e ripide conducono al secondo piano, dove si trova la John Morse room, così chiamata in onore dello zio materno di Lizzie che aveva pernottato in casa la notte prima dei delitti. Fu proprio qui che Abby venne uccisa mentre, secondo la ricostruzione degli eventi, stava riassettando la stanza dopo la partenza dell'ospite.





Oggi quella camera è disponibile per i pernottamenti. Un manichino che rappresenta Abby è posizionato esattamente dove giacque il suo corpo, accompagnato daPer chi cerca un'esperienza ancora più immersiva, lo staff offre optional a pagamento:. Esiste persino un pacchetto romantico con petali di rosa, per chi volesse trasformare una notte in un luogo di morte in qualcosa di diverso.Evidentemente la formula funziona.. Esistono fan accaniti di Lizzie Borden che hanno trasformato la visita in. Il negozio di souvenir vende magliette con la scritta "I survived", T-shirt che strizzano l'occhio all'esperienza di aver dormito dove altri non sono sopravvissuti.

Sul sito web della casa viene commercializzata persino una bambola chiamata Lily, promossa come "il modo perfetto per ravvivare lo spirito della stagione di Halloween nella vostra casa e il regalo perfetto per qualsiasi persona o famiglia, poiché può sia proteggere che infestare". La bambola appare seduta al pianoforte del salotto nelle foto promozionali.



