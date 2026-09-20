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Aileen Wuornos ha davvero visitato la casa di Lizzie Borden? Realtà o finzione in Quell'episodio della serie

Aileen Wuornos ha visitato la casa di Lizzie Borden? Scopri la verità storica dietro Monster: La storia di Lizzie Borden e il legame tra le due serial killer.

di Andrea Palazzolo
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L'apparizione di Sarah Paulson nei panni di Aileen Wuornos in Monster: La storia di Lizzie Borden ha acceso una domanda che sta rimbalzando tra gli spettatori Netflix come una palla impazzita: ma è possibile che la serial killer più famosa d'America abbia davvero visitato la casa dove, un secolo prima, si consumò uno dei delitti più celebri e irrisolti della storia statunitense? E soprattutto, Lizzie Borden ha ispirato Aileen a commettere i suoi omicidi?

Per capirci qualcosa bisogna fare un passo indietro. Monster: La storia di Lizzie Borden racconta la vicenda di Lizzie Borden, una donna di 32 anni di Fall River, Massachusetts, accusata di aver assassinato il padre Andrew Jackson Borden e la matrigna Abby Durfee Gray Borden a colpi di accetta il 4 agosto 1892. Andrew era un ricco uomo d'affari, Abby la sua seconda moglie. Entrambi furono trovati morti nella casa di famiglia, in un caso che sarebbe diventato uno dei misteri criminali più discussi d'America.

Lizzie venne arrestata, processata nel 1893 e alla fine assolta. Significa che legalmente non fu mai ritenuta responsabile degli omicidi, anche se il sospetto pubblico non l'ha mai abbandonata del tutto. Aileen Wuornos, invece, nacque nel 1956 e si rese protagonista di una serie di delitti quasi un secolo dopo: tra il 1989 e il 1990 uccise sette uomini in Florida. Fu condannata per sei degli omicidi e giustiziata tramite iniezione letale nel 2002.

Poster di Monster La Storia di Lizzie Borden, fonte: Netflix

Le due donne, nella realtà storica, non sono mai state collegate. Nessun legame documentato, nessuna connessione accertata. Ma Aileen Wuornos ha mai visitato la casa di Lizzie Borden? La risposta breve è no, almeno per quanto riguarda le prove storiche disponibili. Non esiste alcuna evidenza affidabile che dimostri che Wuornos abbia mai messo piede in quella proprietà o che sia stata personalmente influenzata dalla vicenda di Lizzie.

Questo non significa che sia possibile escludere categoricamente che Wuornos non abbia mai visitato l'edificio, specialmente considerando che oggi la casa è diventata un museo e un bed and breakfast aperto al pubblico. Ma non esiste nessuna fotografia, intervista, biografia o resoconto storico credibile che posizioni Wuornos in quel luogo o che suggerisca un suo viaggio motivato dalla storia di Lizzie Borden. L'inclusione di Wuornos nella serie è quindi una scelta creativa, non storica. Le sue scene si svolgono decenni dopo gli omicidi Borden e il personaggio viene utilizzato come ponte tematico tra due donne diverse ma unite da un'etichetta comune: quella di mostri. Entrambe sono state marchiate a fuoco dall'opinione pubblica e dai media come figure mostruose, al di là delle differenze tra le loro storie.

In altre parole, mentre Monster: La storia di Lizzie Borden può suggerire che la vicenda di Lizzie abbia avuto un'influenza simbolica su Wuornos, non c'è alcuna prova che la vera Aileen abbia mai visitato la casa Borden o citato Lizzie come fonte di ispirazione. La serie usa Wuornos come lente attraverso cui riflettere su un tema più ampio: come la società americana ha sempre trattato le donne violente come anomalie, mostri da studiare ed esorcizzare.

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