Aileen Wuornos ha davvero visitato la casa di Lizzie Borden? Realtà o finzione in Quell'episodio della serie

Pubblicazione: 20 settembre alle 10:30

L'apparizione di Sarah Paulson nei panni di Aileen Wuornos in Monster: La storia di Lizzie Borden ha acceso una domanda che sta rimbalzando tra gli spettatori Netflix come una palla impazzita: ma è possibile che la serial killer più famosa d'America abbia davvero visitato la casa dove, un secolo prima, si consumò uno dei delitti più celebri e irrisolti della storia statunitense? E soprattutto, Lizzie Borden ha ispirato Aileen a commettere i suoi omicidi?





Poster di Monster La Storia di Lizzie Borden, fonte: Netflix

Per capirci qualcosa bisogna fare un passo indietro., una donna di 32 anni di Fall River, Massachusetts,Abby Durfee Gray Borden a colpi di accetta il 4 agosto 1892. Andrew era un ricco uomo d'affari, Abby la sua seconda moglie. Entrambi furono trovati morti nella casa di famiglia, in un caso che sarebbe diventato. Significa che legalmente non fu mai ritenuta responsabile degli omicidi, anche se il sospetto pubblico non l'ha mai abbandonata del tutto., invece,quasi un secolo dopo:. Fu condannata per sei degli omicidi e giustiziata tramite iniezione letale nel 2002.

Le due donne, nella realtà storica, non sono mai state collegate. Nessun legame documentato, nessuna connessione accertata. Ma Aileen Wuornos ha mai visitato la casa di Lizzie Borden? La risposta breve è no, almeno per quanto riguarda le prove storiche disponibili. Non esiste alcuna evidenza affidabile che dimostri che Wuornos abbia mai messo piede in quella proprietà o che sia stata personalmente influenzata dalla vicenda di Lizzie.



