Aileen Wuornos ha davvero visitato la casa di Lizzie Borden? Realtà o finzione in Quell'episodio della serie
Aileen Wuornos ha visitato la casa di Lizzie Borden? Scopri la verità storica dietro Monster: La storia di Lizzie Borden e il legame tra le due serial killer.
L'apparizione di Sarah Paulson nei panni di Aileen Wuornos in Monster: La storia di Lizzie Borden ha acceso una domanda che sta rimbalzando tra gli spettatori Netflix come una palla impazzita: ma è possibile che la serial killer più famosa d'America abbia davvero visitato la casa dove, un secolo prima, si consumò uno dei delitti più celebri e irrisolti della storia statunitense? E soprattutto, Lizzie Borden ha ispirato Aileen a commettere i suoi omicidi?
Lizzie venne arrestata, processata nel 1893 e alla fine assolta. Significa che legalmente non fu mai ritenuta responsabile degli omicidi, anche se il sospetto pubblico non l'ha mai abbandonata del tutto. Aileen Wuornos, invece, nacque nel 1956 e si rese protagonista di una serie di delitti quasi un secolo dopo: tra il 1989 e il 1990 uccise sette uomini in Florida. Fu condannata per sei degli omicidi e giustiziata tramite iniezione letale nel 2002.
Le due donne, nella realtà storica, non sono mai state collegate. Nessun legame documentato, nessuna connessione accertata. Ma Aileen Wuornos ha mai visitato la casa di Lizzie Borden? La risposta breve è no, almeno per quanto riguarda le prove storiche disponibili. Non esiste alcuna evidenza affidabile che dimostri che Wuornos abbia mai messo piede in quella proprietà o che sia stata personalmente influenzata dalla vicenda di Lizzie.
In altre parole, mentre Monster: La storia di Lizzie Borden può suggerire che la vicenda di Lizzie abbia avuto un'influenza simbolica su Wuornos, non c'è alcuna prova che la vera Aileen abbia mai visitato la casa Borden o citato Lizzie come fonte di ispirazione. La serie usa Wuornos come lente attraverso cui riflettere su un tema più ampio: come la società americana ha sempre trattato le donne violente come anomalie, mostri da studiare ed esorcizzare.