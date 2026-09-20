Rincaro Netflix: 24 euro in più all'anno, al momento l'Italia è salva. Quando scatterà da noi?

Pubblicazione: 20 settembre alle 10:04

Netflix torna a ritoccare i prezzi e questa volta il colpo più duro lo incassa proprio chi credeva di aver trovato la soluzione per risparmiare. La piattaforma di streaming ha aggiornato il listino in Germania con aumenti che interessano tutti i piani di abbonamento, ma l'aspetto più sorprendente riguarda la formula con pubblicità: quella pensata come porta d'ingresso economica al catalogo, quella su cui la società ha investito negli ultimi anni per attirare utenti meno disposti a pagare tariffe elevate.





Logo di Netflix, fonte: Netflix

. Due euro di differenza che si traducono in, nettamente superiore a quello applicato agli altri pacchetti. Le caratteristiche del servizio restano identiche: risoluzione Full HD e possibilità di utilizzare la piattaforma su due dispositivi contemporaneamente. Nessun miglioramento nella qualità video, nessun dispositivo aggiuntivo, nessuna funzione nuova. Solo un costo maggiore per accedere allo stesso identico servizio di prima., ma l'aumento percentuale risulta più contenuto., mantenendo invariati Full HD, due streaming simultanei e la possibilità di aggiungere una persona esterna al nucleo domestico pagando un supplemento., continuando a offrire risoluzione 4K con HDR, audio spaziale e fino a quattro streaming in contemporanea.

In tutti i casi, l'aumento mensile di due euro si traduce in 24 euro annui in più sul conto finale. Una cifra che presa singolarmente può sembrare gestibile, ma che assume un peso diverso quando la si somma agli altri abbonamenti streaming che molti utenti pagano contemporaneamente per film, serie, sport e musica. Il vero problema non è tanto l'importo assoluto quanto l'assenza di contropartite: nessuna delle formule offre qualcosa in più rispetto a prima.





, cioè le persone aggiunte a un account pur vivendo fuori dal nucleo domestico principale,. La formula con pubblicità passa da 3,99 a 4,99 euro al mese, mentre quella senza inserzioni sale da 4,99 a 5,99 euro. Un ulteriore aggravio per chi aveva trovato in questa soluzione un modo per condividere i costi del servizio tra più persone.Un dettaglio fondamentaleNetflix, dove i prezzi restano allineati a quelli tedeschi precedenti per quanto concerne l'abbonamento Standard con pubblicità. Tuttavia, la storia recente della piattaforma suggerisce che si tratti più di un quando che di un se.