SEGUICI
Privacy Policy Cookie Policy Disclaimer
TV

Rincaro Netflix: 24 euro in più all'anno, al momento l'Italia è salva. Quando scatterà da noi?

Netflix aumenta i prezzi in Germania del 40% sul piano con pubblicità, da 4,99 a 6,99 euro. Rincari anche per Standard e Premium. Arriveranno in Italia?

di Andrea Palazzolo
Seguici su
Fonti preferite
Condividi
Netflix
TV

Netflix torna a ritoccare i prezzi e questa volta il colpo più duro lo incassa proprio chi credeva di aver trovato la soluzione per risparmiare. La piattaforma di streaming ha aggiornato il listino in Germania con aumenti che interessano tutti i piani di abbonamento, ma l'aspetto più sorprendente riguarda la formula con pubblicità: quella pensata come porta d'ingresso economica al catalogo, quella su cui la società ha investito negli ultimi anni per attirare utenti meno disposti a pagare tariffe elevate.

Il piano Standard con pubblicità passa da 4,99 a 6,99 euro al mese. Due euro di differenza che si traducono in un incremento percentuale del 40%, nettamente superiore a quello applicato agli altri pacchetti. Le caratteristiche del servizio restano identiche: risoluzione Full HD e possibilità di utilizzare la piattaforma su due dispositivi contemporaneamente. Nessun miglioramento nella qualità video, nessun dispositivo aggiuntivo, nessuna funzione nuova. Solo un costo maggiore per accedere allo stesso identico servizio di prima.

Gli altri abbonamenti non vengono risparmiati, ma l'aumento percentuale risulta più contenuto. Lo Standard senza pubblicità sale da 13,99 a 15,99 euro al mese, mantenendo invariati Full HD, due streaming simultanei e la possibilità di aggiungere una persona esterna al nucleo domestico pagando un supplemento. Il piano Premium tocca invece quota 21,99 euro contro i precedenti 19,99, continuando a offrire risoluzione 4K con HDR, audio spaziale e fino a quattro streaming in contemporanea.

Logo di Netflix, fonte: Netflix

In tutti i casi, l'aumento mensile di due euro si traduce in 24 euro annui in più sul conto finale. Una cifra che presa singolarmente può sembrare gestibile, ma che assume un peso diverso quando la si somma agli altri abbonamenti streaming che molti utenti pagano contemporaneamente per film, serie, sport e musica. Il vero problema non è tanto l'importo assoluto quanto l'assenza di contropartite: nessuna delle formule offre qualcosa in più rispetto a prima.

Anche i membri extra, cioè le persone aggiunte a un account pur vivendo fuori dal nucleo domestico principale, vedono salire il costo del loro accesso. La formula con pubblicità passa da 3,99 a 4,99 euro al mese, mentre quella senza inserzioni sale da 4,99 a 5,99 euro. Un ulteriore aggravio per chi aveva trovato in questa soluzione un modo per condividere i costi del servizio tra più persone.

Un dettaglio fondamentale per gli utenti italiani: questo rincaro riguarda attualmente solo la Germania. Netflix non ha annunciato contemporaneamente aumenti equivalenti per l'Italia, dove i prezzi restano allineati a quelli tedeschi precedenti per quanto concerne l'abbonamento Standard con pubblicità. Tuttavia, la storia recente della piattaforma suggerisce che si tratti più di un quando che di un se. In passato, gli adeguamenti tariffari applicati in alcuni mercati europei sono arrivati con tempi diversi anche in Italia.

Continua a leggere su BadTaste