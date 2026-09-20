Rincaro Netflix: 24 euro in più all'anno, al momento l'Italia è salva. Quando scatterà da noi?
Netflix aumenta i prezzi in Germania del 40% sul piano con pubblicità, da 4,99 a 6,99 euro. Rincari anche per Standard e Premium. Arriveranno in Italia?
Netflix torna a ritoccare i prezzi e questa volta il colpo più duro lo incassa proprio chi credeva di aver trovato la soluzione per risparmiare. La piattaforma di streaming ha aggiornato il listino in Germania con aumenti che interessano tutti i piani di abbonamento, ma l'aspetto più sorprendente riguarda la formula con pubblicità: quella pensata come porta d'ingresso economica al catalogo, quella su cui la società ha investito negli ultimi anni per attirare utenti meno disposti a pagare tariffe elevate.
Gli altri abbonamenti non vengono risparmiati, ma l'aumento percentuale risulta più contenuto. Lo Standard senza pubblicità sale da 13,99 a 15,99 euro al mese, mantenendo invariati Full HD, due streaming simultanei e la possibilità di aggiungere una persona esterna al nucleo domestico pagando un supplemento. Il piano Premium tocca invece quota 21,99 euro contro i precedenti 19,99, continuando a offrire risoluzione 4K con HDR, audio spaziale e fino a quattro streaming in contemporanea.
In tutti i casi, l'aumento mensile di due euro si traduce in 24 euro annui in più sul conto finale. Una cifra che presa singolarmente può sembrare gestibile, ma che assume un peso diverso quando la si somma agli altri abbonamenti streaming che molti utenti pagano contemporaneamente per film, serie, sport e musica. Il vero problema non è tanto l'importo assoluto quanto l'assenza di contropartite: nessuna delle formule offre qualcosa in più rispetto a prima.
Un dettaglio fondamentale per gli utenti italiani: questo rincaro riguarda attualmente solo la Germania. Netflix non ha annunciato contemporaneamente aumenti equivalenti per l'Italia, dove i prezzi restano allineati a quelli tedeschi precedenti per quanto concerne l'abbonamento Standard con pubblicità. Tuttavia, la storia recente della piattaforma suggerisce che si tratti più di un quando che di un se. In passato, gli adeguamenti tariffari applicati in alcuni mercati europei sono arrivati con tempi diversi anche in Italia.