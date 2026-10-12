La scienza ha misurato la paura: perché questo film su Prime Video è il più spaventoso di sempre

Pubblicazione: 12 ottobre alle 14:00

Nel 2020, uno studio noto come "Science of Scare Project" ha messo fine a decenni di dibattiti da bar e forum online: quale sia davvero il film horror più spaventoso mai realizzato. La risposta, supportata da dati biometrici e monitoraggio del battito cardiaco, è stata inequivocabile: Sinister, il thriller paranormale del 2012 diretto da Scott Derrickson e disponibile su Prime Video. Ma cosa rende questo film così efficace nel terrorizzare gli spettatori, tanto da battere titoli del calibro di The Conjuring, Insidious e The Ring? Lo studio ha coinvolto cinquanta partecipanti che hanno visionato oltre cento ore di pellicole horror, mentre sofisticati sensori registravano le loro reazioni fisiologiche. Sinister ha fatto schizzare i battiti cardiaci più di qualsiasi altro film analizzato. Quasi un decennio dopo la sua uscita, il film di Derrickson continua a dimostrarsi un caso di studio perfetto su come costruire un horror che funziona su più livelli contemporaneamente.





. Ellison intende usare questa storia come base per il suo prossimo libro, quello che dovrebbe rilanciare la sua carriera in declino. Ma quando trova una scatola di vecchi filmati Super 8 abbandonati in soffitta, filmati che documentano non solo quel delitto ma anche altre morti misteriose, comincia a sospettare che ci sia qualcosa di molto più sinistro in corso.. Questi snuff film amatoriali, che Ellison rivede ossessivamente per tutta la durata del film, funzionano come un dispositivo narrativo brillante.

Ogni video è un piccolo cortometraggio dell'orrore a sé stante, con titoli innocui come "Barbecue '79" o "Pool Party '66" che nascondono atrocità filmate. Questo richiama certamente The Ring e la sua videocassetta maledetta, ma va oltre. La struttura di storie brevi che convergono in un unico mistero più grande risuona con tendenze che stavano emergendo proprio in quegli anni. Il podcast The Black Tapes, per esempio, ha costruito il suo successo su un concetto simile: una collezione di registrazioni misteriose del dottor Richard Strand che nascondono un pattern inquietante. Questa formula attinge anche al fascino delle creepypasta, quelle leggende urbane digitali che stavano esplodendo online proprio mentre Sinister arrivava nelle sale. Non è un caso che Mr. Boogie, l'entità demoniaca al centro del film, somigli così tanto a Slenderman, forse la creepypasta più iconica di tutti i tempi.

Entrambi condividono un aspetto innaturalmente allungato e un volto inquietante, ma soprattutto entrambi hanno la tendenza a comparire sullo sfondo di fotografie e video insieme ai bambini. È una presenza periferica, qualcosa che noti solo al secondo sguardo, e proprio questa scoperta ritardata amplifica il terrore. Derrickson ha capito che il potere duraturo di Slenderman non stava nella sua storia d'origine, ma nel modo in cui si insinuava nelle immagini apparentemente innocenti. Sinister fa anche qualcosa di molto intelligente dal punto di vista del pubblico: fonde generi e sottogeneri in modo da soddisfare diversi tipi di spettatori horror. C'è abbastanza true crime per coinvolgere chi ama Serial e Making a Murderer: i libri di Ellison, le indagini con il detective locale, la murder board tappezzata di foto e connessioni. Ma c'è anche una solida componente paranormale con la natura demoniaca di Mr. Boogie, l'entità pagana Bagul che corrompe i bambini costringendoli a massacrare le loro famiglie.



