Pubblicazione: 18 novembre alle 12:00

Il revival di Scrubs torna velocemente con la sua seconda stagione, da oggi disponibile su Disney+, ma non tutto è migliorato rispetto al debutto. Dopo un'accoglienza sorprendentemente positiva all'inizio del 2026, il reboot targato ABC aveva dimostrato che i critici si sbagliavano, riscattando il controverso finale della serie originale e provando che l'anima comica dello show non si era affatto spenta. Mentre i veterani come John "J.D." Dorian, interpretato da Zach Braff, Chris Turk di Donald Faison ed Elliot Reid di Sarah Chalke tornavano in grande stile con espansioni naturali dei loro personaggi iconici, il revival introduceva anche una nuova generazione di specializzandi del Sacro Cuore, accolti però con decisamente meno entusiasmo.





, ma conserva un'energia frenetica che rende questo nuovo capitolo eccessivamente eccitabile e leggermente privo di focus. Come sempre, il cuore pulsante dello show risiede nel suo cast corale, ma i cameo dei personaggi amati della serie originale e il ripescaggio di vecchi drammi sentimentali non basteranno a sostenere l'ambizioso piano quinquennale annunciato dal creatore Bill Lawrence. Tuttavia, con un po' di aiuto dai volti freschi dell'ospedale e un affinamento narrativo mirato,e preparare il terreno per un successo a lungo termine. La vecchia guardia regna ancora suprema, interpretata da Rachel Bilson, l'ultimo interesse amoroso spuntato dal nulla nel finale della prima stagione del revival. Sin dall'inizio, il ritorno della serie abbraccia senza vergogna la propria età: J.D. si lamenta dei crampi alla schiena durante i momenti intimi, mentre. Di conseguenza, Scrubs posiziona i giovani talenti come Dashana Trainor di Amanda Morrow, Samantha "Sam" Tosh di Ava Bunn e Asher Green di Jacob Dudman come i potenziali eredi della guardia originale.

Il revival sembra inoltre puntare sulle pedine sbagliate quando si tratta di formazione del cast. Ava Bunn è stata promossa al roster principale, ma il suo personaggio è indiscutibilmente il membro più divisivo degli specializzandi di nuova generazione. Con la sua insicurezza dilagante, indecisione e impressionabilità, Sam rappresenta un amalgama fin troppo familiare della cultura generazione Z, ma questi difetti raramente lasciano spazio a una personalità autentica o a una crescita reale. Di conseguenza, il personaggio oscilla tra l'accattivante e l'irritante, echeggiando solo gli aspetti peggiori dei primi giorni di Elliot. Al contrario, Dashana e Blake sono chiaramente i talenti emergenti che possiedono una chimica palpabile con il resto del cast, ma vengono narrativamente limitati o del tutto assenti.

, eppure rimane uno degli specializzandi più divertenti del gruppo. Dashana, d'altra parte, possiede un vibrante senso di sé, ma il reboot la utilizza semplicemente come l'ennesimo promemoria che Turk sta invecchiando.. Sottotrame affrettate che risultano stridenti. L'attrito tra nuovo e vecchio emerge chiaramente nella trama romantica del primo episodio della seconda stagione.

J.D. e Charlie hanno una chimica perfettamente funzionale, ma la prima stagione del reboot aveva speso così tanto tempo a costruire i sentimenti di Asher per Amara che il colpo di frusta rappresentato dalla coppia "Tosher" (Sam e Asher) sembra un passo non guadagnato verso il campo sbagliato. La seconda stagione del revival di Scrubs dimostra che il revival ha ancora bisogno di tempo per perfezionare la sua formula. Mentre i personaggi originali continuano a brillare e a portare avanti l'eredità della serie con maestria, i nuovi volti faticano a trovare il proprio spazio narrativo. Se il reboot vuole davvero rispettare il piano quinquennale annunciato, dovrà necessariamente investire di più nello sviluppo dei suoi giovani protagonisti, trasformandoli da semplici comparse a veri eredi del Sacred Heart Hospital.