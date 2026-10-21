Glee, il reboot è ufficiale: Ryan Murphy ricrea serie musical, ma il cast originale tornerà?

Pubblicazione: 21 ottobre alle 16:30

Per citare Finn Hudson, "Lo spettacolo deve andare dappertutto, o qualcosa del genere". Aveva ragione: Glee sta tornando. Disney+ e Hulu hanno ufficialmente dato il via libera al reboot della celebre dramedy musicale di Ryan Murphy, quella serie che tra il 2009 e il 2015 ha trasformato un gruppo di liceali di Lima, Ohio in un fenomeno culturale globale.





L'annuncio arrivadei protagonisti originali.a Entertainment Tonight di aver appena completato la sceneggiatura del reboot insieme ai collaboratori storici Brad Falchuk e Ian Brennan. Non solo:, che si sono mostrati entusiasti dell'idea pur ponendo molte domande sul progetto.

La serie originale è stata molto più di un semplice show televisivo. Glee ha affrontato temi come sessualità, razza, disabilità e salute mentale con una franchezza che all'epoca risultava spiazzante, a volte controversa, sempre coraggiosa. Le sue cover di brani come "Don't Stop Believin'", "Teenage Dream", "River Deep, Mountain High" e "Smooth Criminal" sono diventate versioni iconiche, tanto che la musica della serie continua a registrare una media di 4,1 milioni di ascolti mensili su Spotify, a più di dieci anni dalla messa in onda.



Il cast originale includeva nomi che sono diventati volti noti dell'industria dell'intrattenimento: Lea Michele, Cory Monteith, Matthew Morrison, Jane Lynch, Dianna Agron, Chris Colfer, Darren Criss, Amber Riley, Naya Rivera, Heather Morris, Kevin McHale, Jenna Ushkowitz, Harry Shum Jr., Chord Overstreet e Mark Salling, tra gli altri.



