Glee, il reboot è ufficiale: Ryan Murphy ricrea serie musical, ma il cast originale tornerà?
Glee torna su Disney+ e Hulu: Ryan Murphy ha completato la sceneggiatura del reboot. Dieci membri del cast originale potrebbero tornare nella serie cult musicale.
Per citare Finn Hudson, "Lo spettacolo deve andare dappertutto, o qualcosa del genere". Aveva ragione: Glee sta tornando. Disney+ e Hulu hanno ufficialmente dato il via libera al reboot della celebre dramedy musicale di Ryan Murphy, quella serie che tra il 2009 e il 2015 ha trasformato un gruppo di liceali di Lima, Ohio in un fenomeno culturale globale.
La serie originale è stata molto più di un semplice show televisivo. Glee ha affrontato temi come sessualità, razza, disabilità e salute mentale con una franchezza che all'epoca risultava spiazzante, a volte controversa, sempre coraggiosa. Le sue cover di brani come "Don't Stop Believin'", "Teenage Dream", "River Deep, Mountain High" e "Smooth Criminal" sono diventate versioni iconiche, tanto che la musica della serie continua a registrare una media di 4,1 milioni di ascolti mensili su Spotify, a più di dieci anni dalla messa in onda.
Il cast originale includeva nomi che sono diventati volti noti dell'industria dell'intrattenimento: Lea Michele, Cory Monteith, Matthew Morrison, Jane Lynch, Dianna Agron, Chris Colfer, Darren Criss, Amber Riley, Naya Rivera, Heather Morris, Kevin McHale, Jenna Ushkowitz, Harry Shum Jr., Chord Overstreet e Mark Salling, tra gli altri.