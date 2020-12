Il New York Times ha pubblicato un lungo articolo dedicato al dirigente della DC Films, svelando alcuni dettagli sui film Warner Bros. del

Nel pezzo si parla, ovviamente, della decisione di dirottare tutti i film Warner previsti per il 2021 su HBO Max per un’uscita ibrida al cinema e in streaming. Per il 2022 dovrebbe tutto tornare in careggiata e in tal senso la Warner ha piani decisamente ambiziosi: Hamada ha preannunciato infatti che “i film DC più costosi” (che arriveranno a essere quattro all’anno, a partire dal 2022) usciranno al cinema. Ulteriori film approderanno invece su HBO Max e si tratterà di progetti dedicati a personaggi più “rischiosi“.

Ma non è tutto: la DC Films lavorerà a serie televisive spin-off che si collegheranno ai film: “Per ogni film che stiamo sviluppando” ha spiegato Hamada, “pensiamo al potenziale spin-off per Max“. È il caso della serie su Gotham e di quella dedicata a Peacemaker con John Cena.

Per il 2022, ricordiamo, sono previsti The Batman (marzo), The Flash (novembre) e Aquaman 2 (dicembre). Shazam! – Fury of the Gods ha un’uscita fissata al 2023, mentre non è chiaro quando arriverà al cinema Black Adam. Possibile che uno dei due venga anticipato?

Per rendere tuto più flessibile e garantire un certo margine di “libertà”, la Warner Bros. introdurrà ufficialmente anche il multiverso, che permetterà di portare al cinema più di un solo Batman. Nel 2022 non vedremo solo quello di Robert Pattinson, ma anche quello di Ben Affleck e di Michael Keaton, che torneranno in The Flash.

“Non credo che qualcuno ci abbia già provato prima d’ora” ha commentato Hamada. “Ma il pubblico è abbastanza sveglio da capirlo. Se realizzeremo film belli, andranno a vederli“.