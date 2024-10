Lanterns, scelto il volto John Stewart: sarà Aaron Pierre, attore di Rebel Ridge e Old

Redattore per badtaste.

Pubblicazione: 09 ottobre alle 18:50

È ufficiale: Aaron Pierre è il volto prescelto per interpretare John Stewart in Lanterns, il progetto targato HBO basato sul fumetto della DC.

, come noto, sarà invece interpretato da Kyle Chandler, la cui presenza è stata annunciata pochi giorni fa.

"Benvenuto alla DC, Aaron Pierre" ha commentato James Gunn. "Dopo una lunga e sfiancante serie di provini sono assolutamente certo che abbiamo trovato un John Stewart incredibile".

L'attore, in realtà, era già stato scritturato in un progetto supereroistico, ma senza niente di fatto. Era stato scelto, infatti, per recitare al fianco di Mahershala Ali indei Marvel Studios, ma a causa dei continui slittamenti la versione del film ha poi deciso di tirarsi indietro.