Law & Order 24: le prime foto di Maura Tierney e i dettagli sul suo personaggio

17 settembre

Maura Tierney ritornerà nella serie Law & Order in occasione della stagione 24, a distanza di oltre tre decenni dopo la sua apparizione nel 1991, e su Entertainment Weekly sono state svelate le prime foto delle puntate in cui apparirà l'attrice e qualche dettaglio degli episodi in arrivo sugli schermi americani di NBC dal 3 ottobre.

L'attrice avrà la parte di Jessica Grady che entrerà nel team del detective Vincent Riley (Reid Scott), del detective Jalen Shaw (Mehcad Brooks) e del procuratore distrettuale Nicholas Baxter (Tony Godlwyn).

Maura ha anticipato che il personaggio si ritroverà alle prese con omicidi, indagini che coinvolgono le nuove tecnologie come le app di appuntamenti che sfruttano l'Intelligenza Artificiale:

In pratica si tratta di creare un partner e o un fidanzato con l'Intelligenza Artificiale. Quella tecnologia è qui. Le persone hanno amici creati con l'IA. Quell'episodio studia le complessità che nascono quando l'IA diventa un po' troppo intima.

Maura ha svelato che l'atmosfera sul set è stata subito molto rilassata e si è divertita molto con Scott e Brooks, avendo lo stesso senso dell'umorismo, e di aver apprezzato molto il lavoro compiuto con Mariska Hargitay. L'attrice ha sottolineato:

Per me è stato divertente perché ho letto lo script e ho pensato: 'Oh, posso chiamarla Liv', aspetto che era davvero entusiasmante e divertente.

Tra il suo personaggio e Olivia Benson, invece, ci sarà un po' di tensione perché le due donne non saranno d'accordo sul modo in cui gestire una questione legale.

Grady sarà realmente determinata e molto intelligente, con un istinto molto forte a cui fa affidamento, oltre ad attendersi che le persone l'ascoltino quando parla.

Nella serie si vedrà Grady anche nella vita privata, mostrando come questa ha un impatto sul suo lavoro.

Tierney ha spiegato che gli autori, in questa stagione, stanno approfondendo maggiormente le questioni personali. Maura ha ammesso:

Penso che sia sicuramente molto meno affascinante rispetto a ogni altro personaggio che io abbia mai interpretato, ma non lo considero un problema. Il personaggio è iper attento ai dettagli, e questo è utile nel suo lavoro ma non lo rende super divertente. Avremo del senso dell'umorismo in lei, ma è un capo davvero severo e non le importa molto stare simpatica, oppure no, ai detective. Non penso di aver mai interpretato un personaggio come lei.