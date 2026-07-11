Le 5 serie TV più attese in arrivo su Prime Video, Disney+ e Apple TV a luglio

Pubblicazione: 11 luglio alle 18:00

Il mese di luglio si trasforma nel terreno di scontro ideale per le piattaforme di streaming, pronte a contendersi l'attenzione degli spettatori a colpi di produzioni milionarie e star hollywoodiane. C'è un pacchetto di novità in arrivo su Prime Video nella seconda metà del mese che merita un'attenzione immediata.

Tra action scanzonati, drammi distopici e commedie generazionali, i cataloghi (con Prime Video in prima linea, ma non senza qualche incursione della concorrenza) si preparano a

Non tutto ciò che luccica sul piccolo schermo è oro, beninteso, ma la selezione di queste settimane promette di accontentare sia i palati in cerca di puro intrattenimento che gli amanti della narrazione complessa.

Adrenalina e corsie: i titoli caldi della seconda metà del mese

La vera scommessa per chi cerca un mix di evasione e ritmo serrato si consuma a metà luglio. Il 15 luglio debutta su Prime Video Corri o muori, una prima stagione dal pedigree prettamente statunitense che prova a ibridare i canoni dell'action più muscolare con i tempi comici della buddy comedy. L'obiettivo è chiaro: intercettare quel pubblico che cerca la scarica di adrenalina senza l'impegno emotivo di un dramma autoriale.

Appena due giorni dopo, il 17 luglio, la piattaforma di Amazon risponde con un cambio di scenario totale lanciando Super Market, un esperimento seriale che promette di trasformare la quotidianità più banale in una satira sociale tagliente. Se la scrittura saprà evitare le secche delle gag ripetitive, potremmo trovarci di fronte alla sorpresa comica dell'anno.

Il panorama della seconda metà del mese, tuttavia, non si esaurisce entro i confini di Prime Video. Il 15 luglio è anche il giorno di Lucky su Apple TV+, un dramma che schiera un cast monumentale composto da Anya Taylor-Joy (che vedremo anche nel terzo capitolo di Dune), Annette Bening e Timothy Olyphant. Una produzione che si candida già da ora a dominare le discussioni critiche, puntando tutto su una narrazione stratificata e interpretazioni viscerali.

Infine, la chiusura del mese è tutta di marca Disney+: il 23 luglio debutta l'affascinante docu-serie Pompei: Fuori dal tempo con Tom Hiddleston, un viaggio archeologico guidato dal carisma dell'attore britannico, seguito il 27 luglio dal dramma Furious. Insomma, la seconda metà di luglio ha già deciso come riempire le vostre serate.