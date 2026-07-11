Su Netflix è arrivata una serie spy thriller tedesca perfetta per un intenso binge-watching

Pubblicazione: 11 luglio alle 16:00

Netflix ha appena rilasciato Unfamiliar, un thriller di spionaggio tedesco che arriva con tutte le credenziali per diventare il binge-watching perfetto: sei episodi serrati, una storia che non concede respiro e quel mix di mistero e azione che tiene incollati allo schermo dall'inizio alla fine. La serie tedesca racconta la storia di Simon e Meret Schäfer, interpretati rispettivamente da Felix Kramer e Susanne Wolff.

I due sono una coppia sposata che ha alle spalle una carriera nei servizi segreti esteri tedeschi e che ora vive una vita apparentemente tranquilla gestendo una safe house a Berlino. Ma come spesso accade nelle storie di spionaggio, il passato non si lascia seppellire facilmente. Quando, l'esistenza pacifica dei Schäfer va in frantumi.

Le coperture saltano, i segreti emergono e la coppia si ritrova costretta non solo a tornare in azione, ma anche a confrontarsi con quanto effettivamente si conoscono l'uno con l'altra. Perché quando si vive una doppia vita per professione, quanto di ciò che si mostra al partner è autentico e quanto è solo un'altra copertura. Unfamiliar si distingue per il suo approccio intenso alla materia.

Non si limita a essere l'ennesima storia di spie e complotti internazionali, ma scava nella psicologia dei protagonisti, decostruendo le loro identità strato dopo strato. Netflix continua così a consolidare la propria posizione nel genere spy thriller, un territorio che la piattaforma ha esplorato con successo crescente negli ultimi anni.