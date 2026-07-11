Su Netflix è arrivata una serie spy thriller tedesca perfetta per un intenso binge-watching
Unfamiliar, il nuovo thriller di spionaggio tedesco su Netflix con 6 episodi avvincenti. La serie perfetta per il binge-watching con spy story e colpi di scena.
Netflix ha appena rilasciato Unfamiliar, un thriller di spionaggio tedesco che arriva con tutte le credenziali per diventare il binge-watching perfetto: sei episodi serrati, una storia che non concede respiro e quel mix di mistero e azione che tiene incollati allo schermo dall'inizio alla fine. La serie tedesca racconta la storia di Simon e Meret Schäfer, interpretati rispettivamente da Felix Kramer e Susanne Wolff.I due sono una coppia sposata che ha alle spalle una carriera nei servizi segreti esteri tedeschi e che ora vive una vita apparentemente tranquilla gestendo una safe house a Berlino. Ma come spesso accade nelle storie di spionaggio, il passato non si lascia seppellire facilmente. Quando un misterioso uomo bussa alla loro porta portando con sé rivelazioni su una missione fallita sedici anni prima, l'esistenza pacifica dei Schäfer va in frantumi.
Le coperture saltano, i segreti emergono e la coppia si ritrova costretta non solo a tornare in azione, ma anche a confrontarsi con quanto effettivamente si conoscono l'uno con l'altra. Perché quando si vive una doppia vita per professione, quanto di ciò che si mostra al partner è autentico e quanto è solo un'altra copertura. Unfamiliar si distingue per il suo approccio intenso alla materia.
Non si limita a essere l'ennesima storia di spie e complotti internazionali, ma scava nella psicologia dei protagonisti, decostruendo le loro identità strato dopo strato. Netflix continua così a consolidare la propria posizione nel genere spy thriller, un territorio che la piattaforma ha esplorato con successo crescente negli ultimi anni.Insieme a titoli come The Agency, Slow Horses, Mr. & Mrs. Smith e The Day of the Jackal, Unfamiliar contribuisce a un'offerta sempre più ricca per gli appassionati del genere, dimostrando che il fascino delle storie di spionaggio è tutt'altro che esaurito.