Nel 2018 è approdato nelle sale americane, horror diretto da(The Void – Il vuoto).

In una recente intervista lo stesso Kostanski ha parlato un po’ del film e del fatto che non gli dispiacerebbe affatto tornare a dirigere un nuovo ipotetico film del franchise:

Per quanto riguarda i sequel di Leprechaun non ho sentito nulla. Ma se dovesse accadere, mi piacerebbe farne uno. Mi sono divertito molto nel realizzare quel film, è stata una grande esperienza. Mi ha fatto apprezzare maggiormente i film di Leprechaun. Sento che abbiamo realizzato qualcosa che si adatta perfettamente alla mitologia della saga e penso anche che ci sia comunque spazio per poter continuare.

Il nuovo lungometraggio diretto da Steven Kostanski (The Void) è basato su una sceneggiatura di Suzanne Keilly (Ash vs. the Evil Dead).

La pellicola segue un gruppo di ragazze che si reca nel deserto per istituire la casa di una sorellanza in una vecchia capanna. Inconsapevolmente però risvegliano il sadico Leprechaun che crea scompiglio mentre è alla ricerca sella sua pentola d’oro.

La sinossi:

Venticinque anni dopo gli eventi del film del 1993, il leprecano viene risvegliato involontariamente nell’epoca moderna da un gruppo di ragazze universitarie mentre demoliscono una baita per costruire una nuova confraternita.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un sequel di Leprechaun Returns? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: ComicBook.com