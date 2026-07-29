Licantropus 2: rivelati importanti aggiornamenti sul sequel dello speciale horror della Marvel

Pubblicazione: 29 luglio alle 20:10

Michael Giacchino è pronto a tornare dietro la macchina da presa per Licantropus 2, ma i tempi di Marvel Studios restano ancora avvolti nell'incertezza. Il regista premio Oscar, che ha conquistato critica e pubblico con il suo debutto alla regia nell'universo cinematografico Marvel, ha lanciato un appello diretto ai fan durante la premiere di Spider-Man: Brand New Day: "Dovete farvi sentire" ha detto per spingere lo studio a dare il via libera al sequel.

Gael García Bernal nei panni di Jack Russel in una scena di Licantropus Fonte: Marvel Studios

Lo speciale Disney+ originale, uscito il 7 ottobre 2022,Con il suo stile da monster movie classico in bianco e nero, Giacchino ha saputo ritagliarsi uno spazio unico nel franchise, esplorando per la prima volta in modo significativo il territorio soprannaturale dell'universo Marvel.un cacciatore di mostri con un segreto licantropico,e Harriet Sansom Harris nei panni di Verussa Bloodstone.

Il successo è stato immediato e travolgente. Le recensioni entusiastiche hanno celebrato la capacità di Giacchino di omaggiare il cinema horror classico senza scadere nella parodia, creando invece un'esperienza genuinamente coinvolgente che ha dimostrato come l'MCU possa espandersi in direzioni inaspettate. Disney+ ha persino rilasciato una versione a colori dello speciale nell'ottobre 2023. Ma cosa frena esattamente Marvel Studios dal procedere con il seguito. Giacchino è stato chiaro nell'intervista con ScreenRant: "Ogni cosa deve trovare il suo posto in un momento preciso. Niente si muove alla velocità che vorremmo.Ma spero che un giorno vi ritroverete seduti a guardare un altro episodio di Licantropus. Questa è la mia speranza".

Le premesse iniziali sembravano promettenti. Sia il co-produttore esecutivo Brian Gay che Kevin FeigeGiacchino stesso ha spesso accennato di avere numerose idee su come proseguire dalla conclusione del primo speciale, e un report di fine 2025 aveva persino suggerito che lo sviluppo fosse in corso, senza però mai ricevere conferme ufficiali né smentite da parte dello studio.

La spiegazione più probabile del ritardo risiede nella strategia di riposizionamento che Marvel Studios ha adottato negli ultimi anni. Dopo una serie di insuccessi al botteghino e critici, lo studio ha drasticamente ridotto il numero di uscite annuali. Lo stesso Feige ha recentemente ammesso che c'era stata troppa enfasi sulla quantità a scapito della qualità, motivo per cui non sono previste nuove uscite cinematografiche Marvel tra Avengers: Doomsday e Secret Wars. La strategia di attendere fino a dopo Secret Wars per dare il via a Licantropus 2 avrebbe un senso logico preciso.

Il primo speciale era sostanzialmente autoconclusivo, con riferimenti solo generici all’universo Marvel. Collocare il sequel dopo il soft reboot di Secret Wars permetterebbe di evitare retcon complicati e di dare all'MCU una direzione tonale fresca dopo la conclusione della Saga del Multiverso. Per i fan di Jack Russell e della sua maledizione lupesca, questo significa probabilmente ancora parecchia attesa. Ma le parole di Giacchino lasciano trasparire non solo speranza, ma una certezza quasi tangibile: il ritorno del licantropo Marvel non è questione di "se", ma di "quando". E nel frattempo, il regista conta sul sostegno rumoroso di chi ha amato il primo capitolo per accelerare i tempi e convincere Marvel che il pubblico è pronto per un'altra notte di terrore soprannaturale.