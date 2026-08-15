Lily James su Prime Video combatte zombie nell'Inghilterra di Jane Austen: un film che convince a metà

Pubblicazione: 15 agosto alle 20:00

Quando Seth Grahame-Smith pubblicò il suo romanzo, la genialità era tutta lì, cristallina nel titolo: Pride and Prejudice and Zombies. Semplice, audace, irresistibile. Prendere il classico di Jane Austen e iniettargli una dose massiccia di non-morti sembrava l'idea più folle e brillante degli ultimi anni. E in effetti, sulla pagina scritta, funzionava. Il libro trovava modi intelligenti per usare l'epidemia zombie come lente attraverso cui rileggere la narrativa originale, aggiungendo livelli di significato invece di limitarsi alla provocazione gratuita. Il problema è che trasformare quella formula vincente in un film è un'impresa quasi impossibile. E il regista Burr Steers, pur gettandosi a capofitto nel progetto con evidenti buone intenzioni, non è riuscito a trovare il punto di equilibrio necessario tra la raffinatezza austeniana e il caos splatter dell'apocalisse zombie.



Pride and Prejudice and Zombies ci porta nell'Inghilterra del XIX secolo, dove Elizabeth Bennet, interpretata da Lily James, deve destreggiarsi tra le pressioni matrimoniali della madre, le rigide convenzioni sociali e, dettaglio non trascurabile, un'invasione di morti viventi. Le sorelle Bennet non sono solo giovani donne alla ricerca del marito ideale: sono anche guerriere addestrate nel combattimento corpo a corpo, pronte a decapitare zombie con la stessa eleganza con cui sorseggiano il tè. Il concetto mantiene il suo fascino intrinseco. C'è qualcosa di innegabilmente divertente nel vedere Elizabeth Bennet passare da una conversazione sul decoro a uno scontro all'ultimo sangue con creature putrefatte. Ma l'adattamento cinematografico convince a metà, inciampando su diversi ostacoli che ne minano l'efficacia complessiva.



Il difetto più evidente riguarda i villain e le loro motivazioni, che risultano confuse quando non del tutto incomprensibili. Il romanzo di Grahame-Smith non si preoccupava di spiegare le origini dell'epidemia o la progressione della malattia, lasciando che l'elemento zombie funzionasse come puro catalizzatore narrativo. Il film, invece, tenta di fornire risposte, dedicando alla questione una sequenza di titoli di testa visivamente suggestiva. Peccato che questa scelta sottragga tempo prezioso allo sviluppo dei personaggi e generi una serie di buchi di sceneggiatura difficili da ignorare. La trasformazione di Mr. Wickham, affidato a un attore del calibro di Jack Huston, è particolarmente sintomatica. Ci si aspetterebbe che un cast così solido portasse con sé un potenziamento del ruolo, ma le modifiche apportate rispetto al libro rendono il personaggio eccessivamente complicato senza aggiungere memorabilità.

Sul piano tecnico, Pride and Prejudice and Zombies mostra sprazzi di bravura alternati a debolezze frustranti. Il design degli zombie è azzeccato, riuscendo a suggerire che alcuni infetti conservino tracce della loro personalità umana, un'idea affascinante che purtroppo il film esplora solo superficialmente. Il trucco prostetico, la scenografia e i costumi sono curati, ma vengono parzialmente vanificati da una fotografia spesso troppo scura. Diverse scene sono illuminate così male da rendere difficile seguire l'azione e apprezzare la coreografia dei combattimenti. In un paio di momenti compare anche un effetto vignettatura da filtro Instagram che risulta talmente posticcio da strappare lo spettatore dall'immersione. Eppure, il film riesce a intrattenerci. Merito soprattutto del fascino intrinseco delle sue due anime: il romanticismo austeniano da una parte, l'adrenalina zombie dall'altra. E merito, in larga misura, dei suoi interpreti principali.



Lily James è semplicemente perfetta come Elizabeth Bennet. La sua versione del personaggio cattura la testardaggine e la passione che abbiamo imparato a riconoscere nelle precedenti incarnazioni cinematografiche dell'eroina di Austen, ma James aggiunge anche una presenza magnetica che rende il ruolo davvero suo. La sua Elizabeth è credibile tanto quando discute di matrimonio quanto quando brandisce una spada contro orde di non-morti. Sam Riley, nel ruolo di Mr. Darcy, possiede un fascino particolare e riesce nell'impresa non banale di trasformare il personaggio da "insopportabile idiota" in qualcuno per cui si può provare simpatia, replicando perfettamente l'evoluzione della relazione con Liz. Questo è decisamente il loro film, ma c'è un attore che rischia di rubare la scena con un minutaggio ridotto: Matt Smith nei panni di Parson Collins. Ogni sua apparizione inietta nel film un'energia e una leggerezza di cui si sente disperatamente il bisogno.



È proprio qui che si intravede la strada che il film avrebbe dovuto percorrere con più convinzione. La fedeltà di Steers all'originale austeniano funziona in alcuni passaggi, ma i momenti davvero memorabili sono quelli in cui i personaggi abbracciano l'assurdità della situazione e si divertono con essa. Quando il film si concede di essere sciocco, stravagante, sopra le righe, funziona. Quando invece cerca di prendersi troppo sul serio o di spiegare l'inspiegabile, si impantana. Pride and Prejudice and Zombies non è il film intelligente e sfacciato che si sperava. Ciononostante, c'è un valore d'intrattenimento impossibile da negare nel concetto stesso, e alcune interpretazioni sollevano il materiale ben oltre i suoi limiti. Non è un capolavoro, ma per chi cerca un paio d'ore di svago bizzarro con un tocco di classe ottocentesca e sangue zombificato, può bastare.