LOL: Chi ride è fuori 5, svelati i protagonisti della nuova stagione dello show

Pubblicazione: 26 settembre alle 15:24

Prime Video ha annunciato i nomi dei protagonisti della stagione 5 di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Original prodotto in Italia. Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani, Marta Zoboli si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà.

Si unirà al cast anche quest’anno un aspirante comico, vincitore della seconda stagione dello show Original LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room nelle vesti di arbitri e conduttori, due nuovi conduttori: Alessandro Siani e Angelo Pintus.

La nuova stagione del comedy show in 6 episodi è prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios e sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2025.

LOL: Chi ride è fuori 5, la prima foto del cast

Le regole di LOL: Chi ride è fuori

Ecco la prima foto del cast dei nuovi episodi:

Dopo lo straordinario successo delle prime quattro stagioni, LOL: Chi ride è fuori torna per una nuova sorprendente stagione con l’esilarante sfida a colpi di battute fra i dieci professionisti della risata impegnati nel tentativo di strappare un sorriso agli altri partecipanti senza mai cedere alla comicità degli avversari, in una battaglia di sketch senza esclusione di colpi che mostra diversi stili comici: dalla stand-up, all’improvvisazione, fino alla commedia fisica e a tanto altro.

Alla prima risata di uno dei partecipanti, dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. L’ultimo sfidante che riuscirà a resistere rimanendo serio per tutte le sei ore di gioco sarà il vincitore, e potrà donare 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta.

Anche in questa stagione il decimo sfidante nell’arena di LOL: Chi ride è fuori sarà uno fra i comici professionisti e amatoriali che si esibiranno davanti a una giuria d’eccezione nella seconda stagione di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro. Elio e Katia Follesa, tra i protagonisti più amati delle passate edizioni di LOL, torneranno a vestire i panni di giurati e a loro si unirà Lillo Petrolo. Mentre Mago Forest, anche lui veterano del comedy show, accompagnerà i giudici alla ricerca del prossimo concorrente di LOL.

LOL: Chi ride è fuori è un adattamento del popolare show giapponese Original, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, prodotto e interpretato da Hitoshi Matsumoto. Un format replicato con grande successo su Prime Video in quindici Paesi nel mondo, inclusi Messico, Australia, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia, Nigeria, India, Canada, Argentina, Colombia e Brasile, oltre alla versione giapponese e a quella italiana. Le prime quattro stagioni di LOL: Chi ride è fuori sono disponibili in esclusiva su Prime Video.