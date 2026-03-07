Love Me Love Me 2, per i fan l'attesa è finita: Prime Video rivela il futuro del romance italiano

Pubblicazione: 07 marzo alle 21:30

Quando Prime Video ha lanciato Love Me Love Me nel 2026, il film ha rapidamente conquistato il pubblico con la sua trama romantica e i suoi personaggi. Tratta dal romanzo di Stefania S. che ha conquistato più di 23 milioni di letture su Wattpad, la pellicola ha esplorato temi di amore, crescita personale e la lotta per superare le proprie paure.

Al centro della storia troviamocon la madre dopo la morte del fratello maggiore. La ragazza frequenta la Saint Mary's International School, dove fa amicizia con Blaze e Amelia che la mettono in guardia sullo studente problematico James. Durante le lezioni però, conosce anche Will. I colpi di scena e il tocco emotivo hanno reso il film un vero fenomeno nel panorama dei contenuti streaming.

Il nuovo anno si apre con un annuncio ufficiale che arriva direttamente da Amazon Prime Video. Love Me Love Me tornerà con il tanto atteso sequel, Love Me Love Me 2 ormai confermato. La produzione sarà girata in inglese e vedrà il ritorno dei protagonisti che il pubblico ha tanto amato.

Da Wattpad al cinema: il successo dell'universo Love Me Love Me

Un nuovo capitolo si aggiunge alla saga romance versione film, che ruoterà ancora una volta attorno alle vite dei personaggi interpretati da. Il nuovo young adult sarà diretto da Roger Kumble e co-prodotto da Lotus Production e Amazon MGM Studios, supportati da WEBTOON Productions.

Il romanzo di Stefania S. non è nato in una casa editrice tradizionale, ma su Wattpad, piattaforma di narrativa digitale dove ha superato i 20 milioni di letture prima di essere pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer e poi adattato per lo schermo.

Love Me Love Me 2, l'annuncio del sequel - Foto Prime Video

Questa straordinaria traiettoria — da fenomeno online a bestseller editoriale, fino a diventare film su Prime Video — ha creato una comunità di fan attivissima, capace di sostenere la saga pagina dopo pagina e scena dopo scena. È stato proprio il fermento attorno alla storia a convincere produttori e piattaforma streaming a investire su un sequel che raccogliesse e ampliasse quell’energia narrativa.

Con l’annuncio di Love Me Love Me 2, Prime Video non si limita a riproporre una storia d’amore popolare, ma disegna i contorni di un universo narrativo in espansione. La strategia è chiara: trasformare un’idea nata sul web in un franchise con potenziale internazionale, capace di parlare a un pubblico giovane e globale.

Il sequel, pur restando fedele al cuore della saga, aprirà nuove strade emotive e relazionali, approfondendo i legami tra i personaggi e introducendo sfaccettature ancora inesplorate della loro vita quotidiana. Un passo oltre il semplice adattamento: qui si costruisce un mondo narrativo con più capitoli, e forse più sorprese per gli spettatori.