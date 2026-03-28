Luigi protagonista al cinema? La frase di Charlie Day su Luigi's Mansion che fa esplodere i fan

Pubblicazione: 28 marzo alle 19:39

Il successo del cinema d’animazione legato ai videogiochi ha aperto una nuova domanda tra i fan: quali personaggi meritano il prossimo film? Dopo il successo mondiale di The Super Mario Bros. Movie e l’espansione del nuovo universo con The Super Mario Galaxy Movie, cresce sempre di più la richiesta di uno spin-off dedicato a Luigi. Non si tratta solo di nostalgia, ma di una vera evoluzione narrativa che potrebbe dare spazio a uno dei personaggi più amati e sottovalutati dell’intero mondo Nintendo. E proprio un attore del cast ha acceso la speranza dei fan con una dichiarazione inattesa.

Dopo il successo straordinario del film del 2023, che ha riportato Mario e Luigi sul grande schermo in versione animata, Nintendo e Illumination stanno costruendo quello che molti definiscono un vero e proprio “Nintendo Cinematic Universe”. L’obiettivo è espandere l’universo narrativo partendo dai personaggi più iconici e trasformarli in protagonisti di film autonomi, mantenendo però un collegamento tra le varie storie. In questo contestovideoludica “Luigi’s Mansion”. Si tratta di una serie di giochi in cui Luigi, spesso rappresentato come il fratello più timido e pauroso, diventa protagonista di avventure ambientate in case infestate da fantasmi. Il tono è diverso dalle classiche avventure di Mario: più chiuso, più inquietante, ma comunque accessibile anche a un pubblico familiare.

Il motivo per cui i fan spingono così tanto per questo progetto è proprio il potenziale narrativo del personaggio. Luigi non è il classico eroe sicuro di sé: la sua forza sta nel superare la paura. Questo lo rende perfetto per una storia che mescola comicità, tensione e piccoli momenti di “spavento controllato”, con jump scare leggeri pensati anche per un pubblico giovane. Lo stesso Charlie Day ha spiegato che sarebbe “felice di farlo” e che il gioco si presta naturalmente a un adattamento cinematografico, proprio per il suo equilibrio tra divertimento e atmosfera horror soft.

Mario e Luigi in Super Mario Bros. Il Film fonte: Universal Pictures

Dal punto di vista industriale, l’idea si inserisce in una strategia più ampia. Il successo globale del primo film ha dimostrato che le proprietà Nintendo possono funzionare al cinema con numeri da blockbuster. Per questo si parla sempre più spesso di un universo espanso, in cui ogni personaggio potrebbe avere un proprio film: da Donkey Kong a Yoshi, fino a Zelda e altri franchise storici. In questo scenario, un film su Luigi rappresenterebbe un passo naturale, perché permetterebbe di diversificare i toni della saga.

Fonte / ScreenRant

Infine, la crescente attenzione dei fan dimostra come il personaggio di Luigi sia passato da semplice “spalla comica” a potenziale protagonista assoluto. La combinazione tra successo al botteghino, disponibilità del cast e apertura creativa degli studi rende l’idea sempre meno improbabile. Questo caso è utile per capire come lecinematografici e contribuire alla nascita di universi narrativi sempre più estesi.