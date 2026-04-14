Super Mario Galaxy Il fIlm vola oltre i 600 milioni: i numeri al botteghino sono sorprendenti, ma batterà il primo capitolo?

Pubblicazione: 14 aprile alle 10:48

Un successo che continua a crescere settimana dopo settimana. Super Mario Galaxy Il Film ha superato i 600 milioni di dollari al box office mondiale, confermandosi uno dei titoli più forti del momento. Numeri che colpiscono non solo per la quantità, ma anche per la velocità con cui sono stati raggiunti. Il film, tratto da uno dei franchise più amati di Nintendo, dimostra ancora una volta la forza delle saghe videoludiche al cinema. E mentre il pubblico continua ad affollare le sale, emergono dati che aiutano a capire perché questo risultato sia così significativo.

Nel, il film ha incassatotra Stati Uniti e Canada, raggiungendo un totale domestico di oltre. A livello globale, invece, ha già superato quota, un traguardo che lo posiziona

Un elemento importante è il calo degli incassi rispetto al primo weekend: circa il 48% in meno. Può sembrare un dato negativo, ma in realtà è considerato “modesto” per un blockbuster. Questo significa che il pubblico continua ad andare al cinema anche dopo il debutto, segno di un forte passaparola e di un interesse costante.

Super Mario Galaxy -Il Film -©Nintendo

Il confronto con il precedente Super Mario Bros. Il Film mostra una differenza nei numeri iniziali, ma non cambia il giudizio complessivo: anche questo nuovo capitolo è un grande successo. Considerando che il budget di produzione è stato di circa 110 milioni di dollari, gli incassi attuali rappresentano un risultato estremamente positivo.

Secondo gli analisti del settore,è la composizione del pubblico. Molti biglietti sono stati venduti a, il che rende il traguardo ancora più significativo: significa cheha attirato un, non solo spettatori adulti.

Il successo del film ha anche un effetto più ampio sul mercato cinematografico. Sta infatti contribuendo a rilanciare il box office in un periodo che precede la stagione estiva, tradizionalmente la più importante per il cinema. In altre parole, non è solo un successo isolato, ma un motore per l’intero settore.

Bowser Jr. in Super Mario Galaxy fonte: Universal Pictures

Guardando alla classifica settimanale, il film si posiziona saldamente al primo posto, distanziando altri titoli come “Project Hail Mary” e “The Drama”. Questo conferma la sua capacità di dominare il mercato anche a distanza di giorni dall’uscita.

Super Mario Galaxy Il Film dimostra quindi, per l'ennesima volta, come le storie nate nei videogiochi possano trasformarsi in fenomeni globali anche sul grande schermo. Quando un marchio forte incontra una produzione efficace e un pubblico ampio, i risultati possono superare ogni previsione, trasformando un film in un evento culturale oltre che commerciale.