Super Mario, arriva la conferma che i fan temevano: per il terzo film ci sarà da aspettare più del previsto

Pubblicazione: 21 maggio alle 19:24

I fan del franchise animato più redditizio degli ultimi anni dovranno armarsi di pazienza, visto che Keegan-Michael Key, che presta la voce a Toad nella saga cinematografica di Super Mario Bros., ha confermato ufficialmente quello che molti sospettavano: il terzo capitolo delle avventure dell'idraulico più famoso del mondo non arriverà prima del 2029.

La rivelazione è arrivata durante un'intervista concessa in occasione dell'uscita digitale di, il secondo film della serie uscito nelle sale. Key non si è limitato a confermare la tempistica già anticipata da Jack Black, ma ha anche spiegato le ragioni dietro questa scelta che

"Vogliamo farlo bene. Vogliamo che tutto sia giusto. Vogliamo che tutti i dettagli siano perfetti", ha dichiarato l'attore, evidenziando l'approccio meticoloso che Illumination e il team creativo stanno adottando per il terzo capitolo. Non si tratta di ritardi produttivi o problemi di sorta, ma di una precisa volontà artistica: quella di non tradire le aspettative di un pubblico che ha dimostrato di amare visceralmente questi film.

Peach e Super Mario in Super Mario Il Film, fonte: Universal Pictures

I registi Aaron Horvath e Michael Jelenic, che hanno diretto entrambi i primi due capitoli della saga, sono descritti da Key come professionisti "con una vera passione per questo progetto", appassionati del mondo di Mario tanto quanto il pubblico stesso. Questa dedizione maniacale ai dettagli, secondo l'attore, giustifica pienamente l'attesa. "Mi scuso per la lunga pausa, ma ne varrà la pena. Il 2029 è meglio di 'prima o poi', giusto?", ha aggiunto con una nota di autoironia.

La strategia di Illumination sembra chiara: replicare la formula vincente che ha già funzionato. Il primo film,, uscito nel 2023, ha incassato la cifra stratosferica di, diventando un fenomeno culturale trasversale. Con un cast stellare che includeva, il film ha conquistato il pubblico ottenendo uno score audience del 95 per cento su Rotten Tomatoes, nonostante un più tiepido 59 per cento dalla critica.

Il secondo capitolo, Super Mario Galaxy Il Film, ha confermato il successo della formula portando i personaggi nello spazio per una battaglia contro Bowser e Bowser Jr., impegnati a rapire la Principessa Rosalina. Con un incasso di 967 milioni di dollari dal suo debutto ad aprile 2026, il sequel si è posizionato come il film con il maggior incasso dell'anno, superando titoli come Project Hail Mary, Michael ed Il Diavolo veste Prada 2. Anche in questo caso, il pubblico ha premiato il film con un 88 per cento su Rotten Tomatoes, mentre la critica si è dimostrata meno entusiasta con un 42 per cento.

Super Mario Galaxy Il Film, fonte: Universal Pictures

Il cast del secondo film si è arricchito di nomi importanti come Donald Glover, Brie Larson, Benny Safdie, Glen Powell, Luis Guzmán e Issa Rae, confermando l'ambizione di Illumination di trasformare questo franchise in una saga epica che possa competere con i grandi universi cinematografici animati. Ricordiamo che Super Mario Galaxy Il Film è ora disponibile per l'acquisto e il noleggio sulle piattaforme digitali, mentre l'uscita in Blu-ray e DVD è prevista per il 16 giugno.

Va sottolineato che, al momento, né Illumination né Universal Pictures hanno rilasciato comunicati ufficiali sulla data di uscita del terzo film. Le dichiarazioni di Key e Black rimangono le uniche conferme pubbliche disponibili, ma considerando il ruolo centrale di entrambi gli attori nel franchise, le loro parole hanno un peso significativo. Inoltre anche tra il primo film ed il secondo sono trascorsi circa tre anni, nonostante i fan speravano di dover attendere molto meno in questo caso.