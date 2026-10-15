Luisa Ranieri alla Festa del Cinema di Roma 2026: come copiare il suo look mannish con un dettaglio a sorpresa
Luisa Ranieri conquista la Festa del Cinema di Roma 2026 con un completo sartoriale dal gusto maschile, reso sensuale dalla camicia bianca aperta e da accessori preziosi. Ma a sorprendere è soprattutto il contrasto con le scarpe dai colori accesi. Un look sofisticato e contemporaneo da cui prendere ispirazione per creare un outfit mannish anche lontano dai riflettori.
Il guardaroba maschile continua a esercitare un fascino irresistibile sulla moda femminile, ma interpretarlo senza perdere personalità è una questione di equilibrio. Luisa Ranieri lo dimostra sul red carpet della ventunesima Festa del Cinema di Roma 2026, dove sceglie un completo essenziale e rigoroso, trasformandolo in un manifesto di eleganza contemporanea. Il segreto? Accostare la precisione della sartoria a dettagli che esprimono sensualità e carattere, senza appesantire l'insieme.
Per la serata inaugurale della manifestazione romana, Ranieri punta su un abbinamento intramontabile: camicia bianca e pantaloni neri. Due elementi apparentemente semplici che, grazie alla qualità delle linee e alla cura dei particolari, acquistano una forte identità stilistica. La camicia, dal taglio sartoriale, è lasciata aperta sul davanti, creando una scollatura profonda che alleggerisce la severità dell'insieme. Non servono pizzi, trasparenze o decorazioni vistose: è proprio la costruzione essenziale del capo, unita al modo in cui viene indossato, a introdurre una nota sensuale. Il bianco illumina il viso e il décolleté, mentre il nero restituisce al look quella compostezza tipica dell'abbigliamento formale maschile.
I pantaloni, ampi e fluidi, accompagnano la figura senza costringerla. A definire il punto vita interviene una fascia da smoking in raso nero, dettaglio che richiama direttamente il mondo del tuxedo e aggiunge una finitura lucida alla superficie opaca del tessuto. È un particolare importante perché spezza la continuità del completo e rende l'outfit più ricercato. Il risultato è un insieme che non ha bisogno di una giacca per apparire elegante. Anzi, l'assenza del classico blazer lascia maggiore spazio alla camicia e alla linea dei pantaloni, sottolineando il contrasto tra rigore sartoriale e libertà espressiva.
Il contrasto cromatico dimostra anche quanto un accessorio possa modificare la percezione di un intero look. Non occorre indossare capi eccentrici dalla testa ai piedi: a volte basta un elemento inatteso per rendere memorabile un abbinamento essenziale. A completare la mise interviene un collier prezioso, che illumina la scollatura senza entrare in competizione con le scarpe. I capelli raccolti, morbidi e ordinati, lasciano il viso scoperto e contribuiscono a mantenere pulita la silhouette. Il make-up punta invece sulla luminosità dell'incarnato e su tonalità delicate, evitando contrasti troppo marcati.
Ma come copiare il look mannish di Luisa Ranieri? La buona notizia è che non occorre avere a disposizione un guardaroba da red carpet per riprendere questa formula. La prima regola è investire su pochi capi ben proporzionati, scegliendo una camicia bianca di buona fattura e un pantalone nero a gamba larga.
Il pantalone deve avere una caduta morbida e una lunghezza studiata per valorizzare le scarpe. Un modello nero a vita alta, con piega centrale e gamba ampia, rappresenta una scelta versatile: funziona con i tacchi, ma anche con mocassini lucidi o ballerine a punta per una versione quotidiana.
Il dettaglio che avvicina maggiormente il risultato all'originale è la fascia da smoking. Se non si possiede un modello specifico, si può puntare su una cintura nera elegante, preferibilmente sottile oppure dalla finitura satinata. L'obiettivo è definire la vita senza interrompere bruscamente la fluidità del pantalone.
Quanto al beauty look, un raccolto morbido o una coda bassa valorizzano il collo e accompagnano la scollatura. Il trucco può concentrarsi su una base fresca, un tocco di illuminante e labbra rosate o nude. Per la sera, un rossetto più intenso offre un'alternativa elegante, soprattutto se gli altri dettagli rimangono discreti. Per copiare il suo outfit, dunque, la regola non è riprodurre ogni dettaglio alla lettera, ma partire da una base sartoriale e aggiungere un elemento che racconti qualcosa di sé.