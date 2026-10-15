Luisa Ranieri alla Festa del Cinema di Roma 2026: come copiare il suo look mannish con un dettaglio a sorpresa

Pubblicazione: 15 ottobre alle 11:02

Il guardaroba maschile continua a esercitare un fascino irresistibile sulla moda femminile, ma interpretarlo senza perdere personalità è una questione di equilibrio. Luisa Ranieri lo dimostra sul red carpet della ventunesima Festa del Cinema di Roma 2026, dove sceglie un completo essenziale e rigoroso, trasformandolo in un manifesto di eleganza contemporanea. Il segreto? Accostare la precisione della sartoria a dettagli che esprimono sensualità e carattere, senza appesantire l'insieme.

L'attrice napoletana, da sempre attenta a uno stile che alterna, dimostra ancora una volta che il cosiddettonon significa rinunciare alla femminilità. Al contrario, proprio il dialogo tra codici tradizionalmente maschili e accessori dal gusto glamour

Per la serata inaugurale della manifestazione romana, Ranieri punta su un abbinamento intramontabile: camicia bianca e pantaloni neri. Due elementi apparentemente semplici che, grazie alla qualità delle linee e alla cura dei particolari, acquistano una forte identità stilistica. La camicia, dal taglio sartoriale, è lasciata aperta sul davanti, creando una scollatura profonda che alleggerisce la severità dell'insieme. Non servono pizzi, trasparenze o decorazioni vistose: è proprio la costruzione essenziale del capo, unita al modo in cui viene indossato, a introdurre una nota sensuale. Il bianco illumina il viso e il décolleté, mentre il nero restituisce al look quella compostezza tipica dell'abbigliamento formale maschile.

I pantaloni, ampi e fluidi, accompagnano la figura senza costringerla. A definire il punto vita interviene una fascia da smoking in raso nero, dettaglio che richiama direttamente il mondo del tuxedo e aggiunge una finitura lucida alla superficie opaca del tessuto. È un particolare importante perché spezza la continuità del completo e rende l'outfit più ricercato. Il risultato è un insieme che non ha bisogno di una giacca per apparire elegante. Anzi, l'assenza del classico blazer lascia maggiore spazio alla camicia e alla linea dei pantaloni, sottolineando il contrasto tra rigore sartoriale e libertà espressiva.

A rendere il look meno prevedibile sono le scarpe. Ai piedi, Ranieri abbina al completo scuro un modello con tacco alto caratterizzato da. Si tratta delle slingback Gia Sling 105 di Aquazzura, un accessorio che introduce un elemento pop in. È qui che l'outfit trova il suo equilibrio più interessante. Senza le scarpe colorate,quasi da guardaroba professionale. Con questo dettaglio, invece,, contemporaneo e adatto a un evento mondano.

Il contrasto cromatico dimostra anche quanto un accessorio possa modificare la percezione di un intero look. Non occorre indossare capi eccentrici dalla testa ai piedi: a volte basta un elemento inatteso per rendere memorabile un abbinamento essenziale. A completare la mise interviene un collier prezioso, che illumina la scollatura senza entrare in competizione con le scarpe. I capelli raccolti, morbidi e ordinati, lasciano il viso scoperto e contribuiscono a mantenere pulita la silhouette. Il make-up punta invece sulla luminosità dell'incarnato e su tonalità delicate, evitando contrasti troppo marcati.

Ma come copiare il look mannish di Luisa Ranieri? La buona notizia è che non occorre avere a disposizione un guardaroba da red carpet per riprendere questa formula. La prima regola è investire su pochi capi ben proporzionati, scegliendo una camicia bianca di buona fattura e un pantalone nero a gamba larga.

Per la parte superiore si può optare per un modello in cotone compatto, per una versione in seta oppure per un tessuto fluido dall'effetto luminoso. L'importante è chee non risulti né troppo rigida né eccessivamente abbondante. Per richiamare l'interpretazione di Ranieri, si può lasciare aperto il colletto, regolando la scollatura in base all'occasione e al proprio comfort.

Il pantalone deve avere una caduta morbida e una lunghezza studiata per valorizzare le scarpe. Un modello nero a vita alta, con piega centrale e gamba ampia, rappresenta una scelta versatile: funziona con i tacchi, ma anche con mocassini lucidi o ballerine a punta per una versione quotidiana.

Il dettaglio che avvicina maggiormente il risultato all'originale è la fascia da smoking. Se non si possiede un modello specifico, si può puntare su una cintura nera elegante, preferibilmente sottile oppure dalla finitura satinata. L'obiettivo è definire la vita senza interrompere bruscamente la fluidità del pantalone.

Per riprodurre l'effetto delle scarpe di Ranieri, la scelta più immediata è una slingback con tacco, ma non è necessario cercare esattamente lo stesso modello., purché il resto dell'abbigliamento rimanga essenziale. Chi preferisce un risultato meno audace può scegliere una scarpa nera con un dettaglio metallico o una punta colorata. Anche i gioielli vanno calibrati con attenzione. Una collana luminosa è perfetta con la camicia aperta, mentre orecchini importanti possono sostituirla se si desidera un effetto più moderno. Per il giorno, invece,

Quanto al beauty look, un raccolto morbido o una coda bassa valorizzano il collo e accompagnano la scollatura. Il trucco può concentrarsi su una base fresca, un tocco di illuminante e labbra rosate o nude. Per la sera, un rossetto più intenso offre un'alternativa elegante, soprattutto se gli altri dettagli rimangono discreti. Per copiare il suo outfit, dunque, la regola non è riprodurre ogni dettaglio alla lettera, ma partire da una base sartoriale e aggiungere un elemento che racconti qualcosa di sé.