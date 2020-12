Ancheha avuto modo di commentare, dalle pagine dell’Hollywood Reporter il nuovo modello distributivo delle pellicole targate. Ricordiamo infatti che WarnerMedia ha stabilito che le sue prossime pellicole, dain poi e per tutto il 2021, usciranno in nordamerica contemporanea al cinema e in streaming su HBO Max.

Margot Robbie, che ha da anni una stretta collaborazione professionale con la major, spera che, alla fin fine, possa essere il buon senso a prevalere:

Fra le voci più critiche della nuova strategia distributiva, c’è, come noto, Christopher Nolan, filmmaker che, con la Warner Bros, ha firmato praticamente tutti i suoi principali trionfi. Nel suo più recente intervento ha spiegato così la sua posizione:

È quello che i francesi chiamano diritto morale. Possiedono in tutto e per tutto un film perché lo pagano, lo finanziano? E non la pongo puramente come domanda di natura legale: è una questione etica. Un film è una questione che si basa sulla partnership, sulla collaborazione. Non hanno parlato con nessuno dei filmmaker toccati dalla cosa. Non li hanno consultati in merito ai loro piani per i loro film. E mi sembrava giusto che qualcuno puntualizzasse che questa non è la maniera corretta di trattare questi registi. Lo studio doveva collaborare con questi filmmaker, ma non l’hanno fatto, non hanno parlato con loro, non hanno interpellato gli esercenti cinematografici e neanche con i partner produttivi delle loro pellicole. È per queste ragioni che ho deciso di parlare. Quanto alle strategie del 2021, non so perché qualcuno dovrebbe fare una strategia valida da oggi fino a dicembre del 2021. È un lasso di tempo molto lungo in quella che è una situazione che cambia in fretta ed è in dinamica evoluzione.