L’ Investor Day ha già regalato annunci di ogni sorta sull’Universo Cinematografico Marvel, eppuree soci hanno ancora un ultimo asso nella manica per la fine dell’anno.

In occasione del concerto di fine anno Bilibili New Year’s Gala in Cina, sarà infatti trasmessa un’esibizione musicale a tema supereroi di cui non si conoscono ancora i dettagli.

Ecco il video con l’annuncio:

Marvel Studios has a message to Marvel fans in China – A Marvel theme musical show from new year performance hosted by Chinese bilibili on Dec.31, 2020. pic.twitter.com/STOc5Mqxwo

Un saluto a tutti i fan Marvel in Cina, sono Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios. Il 2020 è stato un anno insolito per tutti noi, ma insieme abbiamo tenuto viva la speranza davanti a ostacoli senza precedenti, ma non abbiamo mai smesso di raccontare le storie degli eroi. L’anno prossimo i Marvel Studios continueranno a portare storie sul grande schermo, con Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, e anche Eternals, dando il benvenuto a una nuova era dell’Universo Cinematografico Marvel.

Prima di ciò, ci sarà un’esibizione musicale a tema per accogliere il nuovo anno. Sintonizzatevi per il Bilibili New Year’s Gala il 31 dicembre per un assaggio di cosa vi aspetta nel 2021.