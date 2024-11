Mass Effect: il videogame diventa una serie tv in fase di sviluppo per Amazon

Pubblicazione: 07 novembre alle 20:28

Il videogame Mass Effect sarà alla base di una nuova serie tv attualmente in fase di sviluppo per Amazon MGM Studios.

Daniel Casey scriverà e produrrà l'adattamento per il piccolo schermo. Nel team della produzione ci sono anche Karim Zreik tramite la sua Cedar Tree Productions, Ari Arad e Michael Gamble di EA.

Nel 2021 erano emerse le prime indiscrezioni riguardanti un possibile adattamento seriale di Mass Effect, ma non erano più emersi aggiornamenti, nemmeno su un possibile film.

Il primo capitolo della saga è stato messo in vendita nel 2007 e, negli anni successivi, sono stati messi in vendita altri tre videogiochi, progetti per i dispositivi mobile, un film animato, romanzi, fumetti e altri prodotti di vario genere.

Attualmente è in fase di sviluppo un quinto gioco.

Leggi anche: / Henry Cavill vorrebbe partecipare alla serie di Mass Effect

Il protagonista della storia è il comandante Shepard, un soldato umano che nel 22esimo secolo cerca di salvare l'umanità da una razza aliena conosciuta come Reapers.

Casey ha scritto la sceneggiatura di F9: The Fast Saga e ha lavorato a 10 Cloverfield Lane e a Kin.