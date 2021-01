THR riporta in esclusiva cheha ottenuto un ruolo nel nuovo adattamento di, opera di Roal Dahl, targato Netflix e Working Title.

L’attrice, che presto vedremo nei panni di Nomi in No Time to Die, interpreterà Honey, la “maestra Dolcemiele” del libro. Accanto a lei, ricordiamo, ci sarà Ralph Fiennes nei panni di Agatha Trinciabue.

Matthew Warchus, già regista del musical teatrale, si occuperà di dirigere il lungometraggio che verrà interamente girato nel Regno Unito.

Dal romanzo di Dahl, ricordiamo, è già stato tratto un adattamento cinematografico, ovvero Matilda 6 mitica, diretto da Danny DeVito nel 1996.

Ecco la sinossi ufficiale del romanzo: