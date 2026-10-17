Meg Ryan, Diane Keaton e Lisa Kudrow insieme per l'addio a un padre, in questo cult su Netflix

Pubblicazione: 17 ottobre alle 20:00

C'è un momento nella vita in cui i ruoli si invertono. Quando i genitori, un tempo pilastri inamovibili della famiglia, diventano fragili, bisognosi, talvolta persino difficili da gestire. Avviso di chiamata, disponibile su Netflix, racconta esattamente questo passaggio, quella fase delicata e dolorosa in cui tre figlie adulte devono fare i conti con un padre anziano che sta perdendo la lucidità, e con le proprie vite troppo frenetiche per fermarsi davvero. Diretto e interpretato da Diane Keaton nel 2000, il film si basa sull'omonimo romanzo di Delia Ephron, scritto insieme alla sorella Nora, che firma anche la sceneggiatura. La storia ruota attorno a tre sorelle molto diverse tra loro, legate dal sangue ma separate dalle loro esistenze. Georgia, interpretata dalla stessa Keaton, è una donna in carriera, direttrice di un prestigioso magazine femminile, sempre con l'agenda piena e il telefono in mano.

. E poi c'è Madeline, la più giovane, data vita da Lisa Kudrow, attrice di una soap opera sempre alla ricerca della propria identità, schiacciata tra le aspettative familiari e il bisogno di emergere. Le tre si sentono principalmente per telefono. Brevi chiamate inframmezzate da una vita che corre, impegni che si accavallano, scuse reciproche.. I primi segni di demenza senile si fanno evidenti, la situazione è seria. È Eve, come spesso accade nelle dinamiche familiari, a correre per prima al suo capezzalee.

Avviso di chiamata è una commedia drammatica che mescola momenti di leggerezza con riflessioni profonde sul passare del tempo, sui rapporti genitori-figli, sul peso delle aspettative e sul senso di colpa. Il film riesce a toccare corde universali: chi non ha mai provato il rimorso di non essere abbastanza presente, di aver messo il lavoro prima degli affetti, di aver lasciato che fosse sempre qualcun altro a sobbarcarsi il carico più pesante. Le dinamiche tra le tre sorelle sono riconoscibili, con quel mix di affetto, rivalità, incomprensione e solidarietà che solo i legami di sangue sanno creare. Il cast è di primissimo livello. Meg Ryan, all'epoca regina indiscussa delle commedie romantiche, porta qui una fragilità più matura, meno zuccherosa. Diane Keaton, con la sua inconfondibile capacità di essere nevrotica e tenera allo stesso tempo, costruisce una Georgia credibile e sfaccettata. Lisa Kudrow, fresca del successo planetario di Friends, dimostra di saper fare molto di più della sola Phoebe Buffay, regalando a Madeline profondità e insicurezze reali.



Ma il cuore pulsante del film è Walter Matthau. Lou Mozell è il suo ultimo ruolo cinematografico: l'attore è morto pochi mesi dopo l'uscita del film nelle sale. Matthau porta sullo schermo tutta la sua burbera umanità, quella capacità unica di essere irritante e commovente nello stesso istante. Lou non è un padre facile, non è il nonno dolce delle favole. È un uomo difficile, egoista a tratti, che però nella sua fragilità senile rivela tutto l'amore nascosto, mai dichiarato, che ha sempre provato per le sue figlie. La regia di Diane Keaton sceglie toni leggeri, una narrazione che procede per episodi quasi quotidiani, senza eccessi melodrammatici. La fotografia di Howard Atherton accompagna i personaggi con discrezione, mentre le musiche di David Hirschfelder sostengono senza invadere. È un film che scorre, che si lascia vedere, che non pretende di cambiarti la vita ma ti lascia con qualche domanda in più su come stai vivendo la tua.