Un bradipo pigro e un mammut scontroso hanno fatto storia, in questo cult animato su Netflix

Pubblicazione: 17 ottobre alle 19:00

Ventiquattro anni dopo la sua uscita nelle sale, L'era glaciale (disponibile su Netflix) continua a essere uno di quei film che non invecchiano mai. Non importa quante volte lo si sia visto: ogni volta che compare in tv o su una piattaforma streaming, è impossibile resistere. Merito di un trio improbabile che ha saputo conquistare il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo, Italia compresa, dove il film è diventato un vero e proprio fenomeno generazionale. Diretto da Chris Wedge e Carlos Saldanha per la Blue Sky Studios, L'era glaciale debutta nel 2002 portando sul grande schermo una storia apparentemente semplice ma strutturata con una precisione narrativa rara per l'animazione dell'epoca. Ambientato ventimila anni fa, durante l'ultima grande glaciazione, il film racconta le avventure di Manny, un mammut lanoso dal carattere burbero e solitario, Sid, un bradipo dalla lingua svelta e dall'incedere ancora più lento, e Diego, una tigre dai denti a sciabola con un segreto pericoloso.

A completare il quadro c'è Scrat, lo scoiattolo preistorico ossessionato da una ghianda, il cui inseguimento muto e disperato è diventato iconico quanto i protagonisti stessi.. Un viaggio attraverso paesaggi immensi e ghiacciati che diventa pretesto per esplorare temi universali: la famiglia, l'amicizia, il sacrificio, il perdono. Quello che Manny e Sid non sanno è che Diego li sta in realtà conducendo in una trappola orchestrata dal suo branco. Ma il viaggio cambierà tutti, trasformando quello che doveva essere un tradimento in un legame autentico., che aveva già lavorato su alcuni cortometraggi ma qui si cimentava con il suo primo lungometraggio interamente in computer grafica.

Ma ciò che ha reso L'era glaciale davvero speciale è la scrittura dei personaggi. Manny non è il solito eroe positivo: è cinico, distaccato, usa il sarcasmo come scudo per proteggere ferite profonde. Il suo arco narrativo, che lo porta ad aprirsi e ad abbracciare nuovamente il mondo da cui si era allontanato, è il vero cuore emotivo del film. Sid, con la sua irrefrenabile voglia di attaccarsi a chiunque, rappresenta quella componente di umanità goffa e disperata che tutti noi riconosciamo. Diego, invece, incarna il conflitto interiore tra lealtà al branco e coscienza individuale. Il successo commerciale è stato straordinario. L'era glaciale ha incassato oltre 380 milioni di dollari in tutto il mondo, dando vita a un franchise che conta cinque sequel, numerosi cortometraggi e uno spin-off dedicato proprio a Scrat. Nel 2003 il film ha ricevuto la candidatura all'Oscar come miglior film d'animazione, perdendo contro La città incantata di Miyazaki, ma confermandosi comunque come uno dei titoli più amati dal pubblico.



A 24 anni di distanza, L'era glaciale non è solo un film d'animazione ben riuscito. È un pezzo di memoria collettiva, un'opera che ha saputo parlare a tutti senza mai abbassare il livello della scrittura, che ha fatto ridere e commuovere senza scadere nel banale. È la dimostrazione che i personaggi disfunzionali, quelli che non si adattano, quelli che portano cicatrici, possono essere gli eroi più autentici. E forse è proprio per questo che Manny, Sid e Diego continuano a conquistare il pubblico italiano: perché ci ricordano che la famiglia non è solo quella in cui nasci, ma anche quella che scegli di costruire lungo la strada.